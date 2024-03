CUBA: Superiora religiosa alerta cubanos están al borde del límite

LA HABANA (TV Martí).- Nadieska Almeida Miguel, superiora de la congregación Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, alertó que los cubanos se encuentran «al borde todo límite» e hizo un llamado a tomar acción porque considera que «resistir no es la solución».

«Estamos enfrentando situaciones demasiado dolorosas, entre ellas, hambre. Lo repito: Hambre. Hay niños, ancianos, familias con hambre», denunció la religiosa.

Su comentario llega días después que el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU reconociera que en la isla existe una “necesidad urgente” y una “profunda crisis económica» que está impactando “significativamente en la seguridad alimentaria y nutricional de la población”.

Tras once horas de apagón Almeida Miguel, quien ha alzado su voz en innumerables ocasiones para alertar sobre la crisis y la desesperanza en la que están sumidos los cubanos, en un post en sus redes sociales consideró: «Estamos en una caída absolutamente vertiginosa hacia el precipicio de lo irresistible… ¿Cómo pueden las personas llegar a sus centros de trabajo si no encuentran transporte? ¿Cómo pueden dar clases los maestros, y recibirlas los estudiantes, si no descansan en las noches?».

«No me cansaré de alzar la voz, de invitar a que escuchen al pueblo, a los cubanos. No importa que mi palabra no tenga fuerzas. No importa que algunos digan: «tienes razón, pero qué podemos hacer». Yo sigo escuchando a mi conciencia y en ella la voz de Dios que me sigue recordando que SOMOS DIGNOS, que nadie nos puede arrebatar esa dignidad, y eso sigue sosteniendo mi esperanza aunque mis ojos y mi corazón lloren de impotencia. Tengo la certeza de que Dios no nos abandona, sé que Él nos seguirá sosteniendo, que Él desea un pueblo que viva como Hijos, con dignidad. También guardo en mi alma la esperanza de un pueblo que podrá VIVIR sin AMO y en su PATRIA…», aseguró.

Al final de su texto la religiosa aclaró que aunque se opone a la violencia, hacer silencio tampoco es una opción.

El 15 de noviembre de 2022, al calor de Marcha Cívica por el Cambio, convocada por la plataforma Archipiélago y frustrada por las fuerzas represivas del régimen, la religiosa fue acosada por «un grupo de «civiles» y una representante del Partido Comunista.