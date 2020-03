Cuba sigue mintiendo

Como siempre, el régimen cubano sigue mintiendo y desinformando; es esa la mayor virtud de los comunistas.

En un twit recientemente publicado con motivo de la pandemia mundial producida por el Coronavirus, el títere dictador cubano Miguel Días Canel Bermúdez, ha llegado al colmo de asegurar que el Interferón Alfa 2B, es un producto cubano, cuando sabemos que eso no es cierto. Aunque ese mito hace tiempo que ha sido propalado profusamente por el mundo por las huestes comunistas, por lo que a mí particularmente, no me sorprende tal falacia.

Todo esto en medio de la crisis de salud generalizada que ha producido la aparición en China y luego diseminado por el mundo del peligroso patógeno denominado “Coronavirus”, el que ha producido enorme pánico, numerosas muertes y decenas de miles de contagiados en prácticamente todo el mundo, provocando la pandemia, de paso, una parálisis mundial.

Es bueno que el dictador Días Canel sepa que las personas que no nos chupamos el dedo, sabemos perfectamente que Cuba, bajo el comunismo, no ha aportado nada a la medicina ni a ninguna otra ciencia, y lo mejor es que no sigan con el mito:

El interferón alfa-2B es un producto suizo, y es un medicamento antiviral o antineoplásico, que se descubrió originalmente en el laboratorio de Charles Weissmann en la Universidad de Zúrich. Fue desarrollado en Biogen, y finalmente comercializado por Schering-Plough bajo el nombre comercial Intron-A. Se ha utilizado para una amplia gama de indicaciones, incluidas infecciones virales y cánceres.

Este medicamento está aprobado en todo el mundo para el tratamiento de la hepatitis C crónica, hepatitis B crónica, leucemia de células pilosas, enfermedad de Behçet, leucemia mielógena crónica, mieloma múltiple, linfoma folicular, tumor carcinoide, mastocitosis y melanoma maligno.

En los Estados Unidos este producto es vendido por las grandes farmacias y su precio oscila en los mil y pico de dólares.

Es increíble que el propio dictador Días Canel, sin sonrojarse, sea capaz de asegurar que el Interferón es un producto cubano cuando cualquier internauta puede verificar a través de Google que es un producto suizo.

El hecho de que un laboratorio cubano produzca el Interferón Alfa 2B, no significa que dicho producto pueda catalogarse como cubano. Si un laboratorio en República Dominicana produce Ibuprofeno, no podemos decir que esa medicina es dominicana, lo único que podemos decir es que esta es fabricada allí, como los cientos de productos extranjeros que son producidos en China, pero que no pueden catalogarse como productos chinos.

Como sabemos, desde el triunfo de la llamada revolución cubana, se han ido tejiendo una retahíla de mitos y leyendas que sobrestiman a la Cuba comandada por los Castro desde 1959 hasta la fecha, con estas leyendas y mitos que son creídos por incautos que no son dados a la investigación.

Hago un llamado a todos para que se tomen el tiempo para investigar si lo que se afirma por ahí es realmente cierto. Es muy fácil: Google u otro buscador de internet.

Solo hay que colocar en la ventana de estos buscadores las palabras que mejor describan lo que usted quiere buscar… Es muy importante para estar mejor informados, ya que la ignorancia es el mal mayor que afecta a la humanidad; ignorancia que puede ser evitada solo con la investigación minuciosa.

