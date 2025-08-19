CUBA: Reclusos inician huelga de hambre en cárcel de Agüica

De acuerdo con el informe, en ese penal prevalece la desnutrición, mala alimentación y falta de atención médica.

LA HABANA.- El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), reportó que 11 presos comunes, con condenas de cadena perpetua, iniciaron una huelga de hambre por las pésimas condiciones que tienen en la prisión de Agüica, Matanzas,

A esto se suma que las autporidades de Agüica impiden a los familiares de estos reclusos llevarles alimentos básicos.

Algunos de ellos padecen de enfermedades crónicas como la diabetes y, pese a las recomendaciones médicas, se les niega el acceso a la alimentación que le pueden llevar sus familiares.

La prisión de Aguica, ubicada en el municipio Colón, ha sido blanco de denuncias por sus malas condiciones y las arbitrariedades que se cometen allí contra presos, incluidos políticos.

El líder opositor cubano Félix Navarro, quien lleva años recluido en dicho penal, ha denunciado irregularidades como golpizas, aislamiento, malos tratos y falta de condiciones dignas.

En noviembre anterior, el recluso común Raúl Felipe Quian Cuesta, sufrió un incremento acelerado de su tensión arterial con fuerte dolor en el pecho, taquicardia y falta de aire que requería atención médica especializada, incluyendo traslado a un hospital.

Sin embargo, a pesar de su historial clínico y la gravedad de la situación, la petición fue denegada por el jefe de esa cárcel, el teniente coronel Emilio Cruz Rodríguez.

No es la primera vez que el propio Félix Navarro denuncia actitudes similares por parte del jefe de Agüica y como señaló el preso político en su llamada ese mes: «no pasa nada, pues Emilio Cruz Rodríguez hace y deshace a su antojo. Y aunque sus abusos de poder los conocen muy bien la Fiscalía militar y la policía política en esta provincia de Matanzas, este jefe de Agüica no le permite hacer cumplir a nadie lo que establezca la ley».

Fuente: @ADN Cuba

OF-AM