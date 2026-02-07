CUBA: Denuncian aumento de represión estatal contra presos

LA HABANA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) – Amnistía Internacional ha alertado sobre un recrudecimiento de la represión estatal en Cuba, donde las detenciones arbitrarias, la vigilancia ilegal y el hostigamiento a los familiares de las personas presas de conciencia no hacen sino aumentar, en un contexto en el que también se ha agravado el estado de salud de varios civiles encarcelados por ejercer sus derechos humanos.

«La vigilancia constante de viviendas, las detenciones arbitrarias de corta duración y las restricciones injustificadas para salir del hogar forman parte de un patrón sistemático de prácticas autoritarias que el Estado cubano está usando para castigar y disuadir cualquier forma de disidencia», ha ilustrado Johanna Cilano, investigadora para el Caribe de la ONG, que ha manifestado su «profunda preocupación» ante esta nueva oleada de acciones represivas contra personas presas de conciencia y vinculadas a «casos emblemáticos de represión estatal» en el país.

De acuerdo con la organización, estas acciones –que han afectado también a activistas y opositores– tienen como objetivo «intimidar, aislar y silenciar a quienes exigen respeto a los derechos humanos, atención médica adecuada o la liberación de sus seres queridos».

Desde AI consideran «especialmente grave» que estas medidas vayan dirigidas a menudo contra personas –madres, padres y otros familiares– cuyo único «delito» ha sido denunciar públicamente los abusos cometidos por las instituciones o reclamar soluciones humanitarias y atención sanitaria para sus seres queridos.

«Estas actuaciones se han llevado a cabo sin orden judicial, sin información sobre su base legal y sin mecanismos efectivos de impugnación, en abierta violación de las garantías mínimas del debido proceso», ha agregado la organización a este respecto.

RETRASOS EN LA ATENCIÓN MÉDICA

En paralelo, la ONG ha reiterado su alarma por la delicada situación de salud de varias de las personas privadas de libertad, alegando que algunas de ellas presentaban enfermedades crónicas graves que se han agravado aún más durante su estancia en prisión.