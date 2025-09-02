CUBA: Arzobispo dice pueblo pasa por momentos muy serios

Dionisio García Ibáñez

LA HABANA.- El arzobispo de Santiago de Cuba, monseñor Dionisio García Ibáñez, envió un emotivo mensaje sobre la situación que atraviesa actualmente el pueblo cubano, en vísperas de la fiesta de Nuestra Señora de la Caridad del Cobre, que se celebra el 8 de septiembre.

Según recogieron medios religiosos, monseñor Dionisio reconoció que «nuestro pueblo necesita mucho. Estamos pasando momentos muy difíciles, muy serios como pueblo. Pero sabemos que la única manera de enfrentar la vida es poniéndonos en las manos de Dios”.

El arzobispo de Santiago de Cuba resaltó laz impostancia que tiene la Virgen de la Caridad para los cubanos dentro y fuera de la isla.

«Dondequiera que haya un cubano, dentro o fuera de la isla, se recordará que el 8 de septiembre es el día de la Virgen de la Caridad», añadió.

Además, el religioso citó las palabra de la Virgen María en relación a Jesús: «Hagan lo que Él les diga. Oren por nuestro pueblo y únanse a nosotros”.

El año anterior, durante una eucaristía de mayo, el arzobispo exhortó a los cubanos a buscar la armonía y a aceptar las diversas formas de pensamiento como un sendero hacia la paz.

En una oración de súplica, publicada por el Arzobispado de Santiago de Cuba en su página de Facebook, señaló: «Con las inmensas potencialidades que atesora nuestro pueblo, aprendamos a convivir en armonía, con un solo corazón y una sola alma, respetando las diferentes perspectivas de pensamiento y, juntos, hallaremos soluciones que nos encaminen hacia un nacimiento en paz, a trabajar en paz, a comer en paz, y a transitar hacia la paz en nuestros días finales».

El líder religioso incluyó en sus plegarias a los familiares de los reclusos.

En una ocasión anterior, durante la celebración del Domingo de Ramos, en marzo, García pidió corriente, alimentos y libertad a la Virgen de la Caridad del Cobre.

Fuente: @ADNCuba

