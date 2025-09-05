Cuatro equipos lucharán en RD por cupo a Mundial de Béisbol

Selección dominicana

Santo Domingo, 5 sep.- Aruba, Cuba, Puerto Rico y la República Dominicana lucharán por dos boletos a la Copa del Mundo de la categoría Sub-15 de Béisbol, cuando empiece aquí el campeonato Panamericano de esa disciplina el próximo día 6, trascendió hoy.

La Copa Panamericana sub-15 que otorga plazas a la cita planetaria se realiza en formato de torneos regionales.

La Confederación del Caribe de Béisbol (Cocabe), a la que pertenecen estos cuatro países, realizará su evento clasificatorio en esta capital, entre los días 6 y 11 de septiembre.

De estos cuatro equipos dos se unirán al campeón de las zonas Sur, Centro y Norteamérica.

Los encuentros tendrán como escenario las instalaciones de IPL Academy en el Toro, Santo Domingo Este.

Como parte del acuerdo firmado por el Grupo de Medios Panorama y la Federación Dominicana de Béisbol, los partidos serán televisados para el disfrute de los locales a través de la señal de VTV Canal 32.

En la edición de 2024, realizada también en este país, República Dominicana fue subcampeona al perder en la final ante Puerto Rico, aunque logró uno de los cupos al Mundial.

of-am