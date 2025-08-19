Cuatro acusados por estafa en EEUU aceptan ser extraditados

Según las autoridades, estos son de los cabecillas del grupo que cometió la "estafa de los abuelos"

Santo Domingo, 19 ago (EFE).- Cuatro dominicanos, arrestados en la medio de la Operación Discovery 3.0 y que aceptaron voluntariamente su extradición a Estados Unidos, enfrentan en ese país cargos por los delitos cometidos como parte de una estructura que estafaba, sobre todo a personas de avanzada edad.

Óscar Manuel Castaños García (Oscar Castaños, Oscar García, Oscar Castaño García o Castaño), Joel José Cruz Rodríguez (Paflow o Pa Flow, Joel Cruz Rodríguez o Joel Cruz Hermano), Joel Francisco Mathilda León y Edward José Puello (Edward Puello) aceptaron ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) su extradición a los Estados Unidos en la audiencia de este martes.

La Suprema Corte de Justicia también conocerá la extradición de Gerardo Heriberto Núñez Núñez (José Núñez Núñez), a quien le impuso prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Rafey Hombres, de Santiago, y se está a la espera de que fije la fecha para conocer el fondo del proceso.

ESTAFA DE LOS ABUELOS

El grupo es requerido por la justicia estadounidense, por cometer diversos delitos con la llamada “Estafa de los abuelos”.

La estructura utilizaba plataformas digitales para cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero en perjuicio de personas de avanzada edad.

En la audiencia, el Ministerio Público estuvo representado por el procurador adjunto Osvaldo Bonilla, director de Cooperación Jurídica Internacional, Extradiciones y Derechos Humanos, y la procuradora fiscal Elvira Rodríguez.

Los jueces Francisco Jerez, Fran Soto y Francisco Ortega, en audiencia celebrada la mañana de este martes, decidieron mantener en prisión a los cuatro acusados por el Ministerio Público hasta que culmine el proceso administrativo de extradición.

Los cinco dominicanos están recluidos en los centros de Corrección y Rehabilitación Rafey-Hombres de Santiago y San Felipe de Puerto Plata tras ser arrestados en medio de la Operación Discovery 3.0, llevada a cabo por el Ministerio Público y autoridades estadounidenses, donde también fueron apresados otros seis hombres, imputados de cometer fraude informático, robo de datos personales, suplantación de identidad y lavado de dinero apoyados en una estructura delictiva.

La Operación Discovery 3.0, puesta en marcha por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, junto a la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía de Santiago, contó con el apoyo de la División Especial de Investigación de Crimen Organizado Internacional (Deicroi) de la Policía Nacional.

Además, con la cooperación internacional del Buró Federal de Investigación (FBI) estadounidense, agencia que ejecutó, simultáneamente en Estados Unidos, allanamientos en California, Nueva York, la Florida, Maryland y Missouri.

En la jurisdicción de Santiago también son procesados Jesús Manuel Castaños Colón, Adderly Antonio Polanco Báez, Bernardo Taveras Vélez, José Ramón López Tavarez, Juan Luis Naranjo Gómez y Luis Eduardo Méndez Ureña, quienes también fueron arrestados durante la Operación Discovery 3.0.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente conocerá mañana la audiencia para el conocimiento de la medida de coerción formulada por el Ministerio Público contra esos seis imputados, para quienes solicita la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que se declare el proceso de tramitación compleja.EFE