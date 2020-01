Crítica de cine: “The Two Popes”

Para nadie es un secreto que en los últimos años el orden eclesiástico de la Iglesia Católica atraviesa un camino espinoso de críticas, desatado por las investigaciones que han sacado a la luz los múltiples casos de abuso sexual. La lista de escándalos filtrados es enorme y a mi juicio no tiene fin. Los dos papas que se han enfrentado a esa problemática son Joseph Ratzinger, el antiguo papa Benedicto XVI, y, el más reciente pontífice, el papa Francisco, conocido secularmente como Jorge Bergoglio. Aunque ambos están marcados por sus respectivas diferencias ideológicas, han tenido que lidiar con esos temas delicados a lo largo de los años para impedir el derrumbe sistemático de la Santa Sede.

La nueva película estrenada en Netflix del director brasileño Fernando Meirelles (‘Ciudad de Dios’) titulada “The Two Popes“, aborda precisamente ese vínculo entre los dos señores episcopales. La veo pensando en que se trata de un evento sin precedentes contando la historia del papa y del cardenal argentino que intercambian diálogos relacionados con la situación actual de la iglesia católica. Pero a la media hora me invade una sensación de fatiga al ver las escenas de sus coloquios en la Capilla Sixtina, en los jardines del Castel Gandolfo, en las estancias de Rafael, o cuando comen pizza y disfrutan del fútbol para sacar a relucir los artificios de la cotidianidad del papado. Me importa un bledo lo que sucede. Es aburrida en potencia. Desarrolla sin mucha profundidad textos sobre los recovecos de la fe, la corrupción y el manejo del poder en los altos círculos clericales. Aunque cuenta con dos actuaciones destacables de Anthony Hopkins y Jonathan Pryce, sufre de una narrativa blanda, carente de sustancia, en la que abunda el sentimentalismo barato y una indulgencia calculada al servicio del mercadeo que, en ocasiones, cede el paso al drama biográfico más convencional.

Firmada por un guion de Anthony McCarten, la historia de la película se ambienta en el año 2012 y examina el encuentro mantenido por el papa Benedicto XVI (Anthony Hopkins) y el arzobispo Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce) cuando discuten a puertas cerradas los problemas de la organización. A pesar de sus disparidades frente a las circunstancias, comparten motivos comunes por el hecho de que ambos desean renunciar a sus respectivos cargos dentro de la iglesia.

El duelo interpretativo entre Anthony Hopkins y Jonathan Pryce es acertado cuando retratan las preocupaciones y los pensamientos de esos líderes religiosos a través de las miradas, la gestualidad mesurada y los movimientos físicos, pero no consiguen convencerme del todo. Parecen figuras de plástico con un interior repleto de aire.

La película de Meirelles, alejada de cualquier rastro de sutileza, fabrica un discurso político sobre los claroscuros del conservadurismo y el liberalismo dentro de la Iglesia Católica, con el cual enuncia que la única manera en que la organización puede progresar es imponiendo las doctrinas del segundo, simbolizado a la vez por el puente de comunicación de los dos papas que interpretan Hopkins y Pryce, uno vestido de blanco y otro de negro. Tiene asimismo un aceptable trabajo de montaje, unos decorados correctos y escenas minúsculas de cavilación que se quedan inconclusas. Sin embargo, me parece insignificante y muy naíf examinando la polarización del poder en la jerarquía católica, escondiendo las contrariedades con una neblina narrativa y personajes acartonados que fingen estar humanizados, como si se tratara de un producto de publicidad religiosa diseñado para ocultar la verdad de las cosas. Aunque cuando milagrosamente ruedan los créditos, me acuerdo de que es ficción y se me pasa. Es una fábula edulcorada sobre la amistad y la banalización del perdón que no termina de engancharme.