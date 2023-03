Cristina Aguiar, defensora de la dominicanidad

Pocas cosas enseñan tanto como la muerte. Mucho más si se trata de una gran amiga a la cual podría catalogarla como a una hermana.

Cristina querida, eso fuiste para mi y lo sabes.

Te hablo en presente porque aunque no estás físicamente entre nosotros, por la fe que tuviste y serviste al único Dios que une a su pueblo.

Tu de religion judia, quien les escribe, catolica. Eso no impidio que oraramos juntas. Que fuerza tenia tu oracion.

Cuanto aprendi de la misma.

Esa fe que te hizo responder al que le toco revelarte lo grave de tu enfermedad que tu no le tenias miedo a la muerte.

Esa gran enseñanza que nos diste a los que tuvimos el privilegio, honor y bendicion de despedirte, de regalarnos tu mejor sonrisa.

Tu permiso a que orara junto a tu lecho invitando a Maria con la Salve y tu terminarla.

Tus palabras para mi ante una de mis ocurrencias para verte sonreir diciendome, ay Noni eres especial, si no hubieses existido, habriamos de inventarte.

No Cristina. Soy yo, quien no me cansare de darle las gracias a Dios, tu creador, por tu vida. Cuantos frutos!!

Vida fructífera en tantos órdenes, desde el ámbito de la justicia social, tu gran legado de haber sido el instrumento divino para crear y resaltar el dia de la no violencia contra la mujer.

Tus defensas ferreas y contundentes a nuestra soberania y dominicanidad. Tu valor en defender la vida desde el punto de vista juridico. Tus aportes desde la enseñanza, y por supuesto por tus escritos y participaciones en los medios te hacen meritoria de haber sido una gladiadora de la justicia.

Lo mas importante en mi vida, fuiste unos oidos atentos y siempre disponibles en mis momentos dificiles y sobretodo, intercesora ante el Padre ante los mismos.

Hoy estas con El. Ahi radica mi consuelo y hasta alegria. Te me adelantaste a la meta. Desde alli te imagino desde esa otra y bella dimension aun suplicante, por tu hija Laura, y su esposo Jochy y tantos hijos (estudiantes) de cariño, tu hermanas, sobrinos y amigos como hermanos que dejaste en esta tierra, tu tierra, la Republica Dominicana que dignamente representaste como Embajadora ante tantos pueblos.

Hoy nos representas en la corte celestial.