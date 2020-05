Cristian Casablanca recula; admite le faltó respeto al pelotero David Ortiz

SANTO DOMINGO.- Cristian Casablanca expresó su arrepentimiento por los criterios que emitió en contra del expelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, y dijo que acepta que le faltó el respeto a este último.

Casablanca, quien dice tener dotes para adivinar los números que resultarán premiados en los sorteos de lotería, emitió su disculpa en un nuevo video que subió a las redes sociales.

Lo hizo luego de que Ortiz apoderada a un bufete de abogados de una demanda por difamación e injuria contra Casablanca, tras considerar que éste afectó su honor personal al señalar en un anterior video que él (David) no tiene personalidad. Le criticó que después de juntarse con dos presidentes de los Estados Unidos acudiera a un centro de diversiones en la avenida Venezuela, en la Zona Oriental de la República Dominicana, donde fue herido de bala.

“Lamento, mi hermano, y usted lo sabe que es así, que yo no tengo maldad con usted ni con nadie. Lamento lo que haya pasado, no teníamos que llegar a este dime y diretes y faltarnos el respeto. Acepto que le falté el respeto a usted, pero déjeme decirle que yo no soy enemigo suyo ni tengo la intención de hacerle ninguna maldad ni daño”, indicó Casablanca.

“Lamento esta situación, no tenía que haber pasado, lo siento, de verdad que sí, lo quiero mucho, y a usted se le respeta, tu eres más grande de lo que tú piensas, y te lo digo de corazón, no me gusta quitarle merito a la gente, lamento la situación, no tenía que haber pasado, de mi parte hay amor y paz para usted, lo siento”, enfatizó.

Casablanca es un excéntrico personaje que se ha caracterizado por protagonizar escándalos públicos a través de videos que él mismo cuelga en las redes sociales. El penúltimo de ellos fue luego de que lanzara un televisor desde un edificio de apartamentos, incidente por el cual fue detenido y obligado a presentar una disculpa pública.