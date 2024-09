Crisis migratoria y Amnistía Internacional

El autor es ex cónsul dominicano en Madrid y y precandidato a senador de Bahoruco

El lenguaje jurídico de los organismos internacionales contiene un alto valor ante la opinión pública. Declarar la “guerra” a un país, no es lo mismo que denominarla “Operación Militar Especial”, Putin. O llamarle “Operación Power Pack” a una invasión, nombre que los americanos dieron a su intervención a la República Dominicana en 1965.

¿Porque no llamar a las cosas por su nombre? La migración ilegal haitiana, es una crisis migratoria que afecta a la República Dominicana, y punto.

Una “crisis migratoria” que padece la República Dominicana con la inmigración ilegal haitiana, que la ONU no se atreve a calificarla, puesto que tal conceptualización le obligaría a poner en marcha el llamado Marco Operacional en Situaciones de Crisis Migratoria, 2012. (MCOF por sus siglas en inglés). Resulta más conveniente dejar que la República Dominicana, sin más dolientes “vele el muerto ajeno”.

No, como el avestruz, a la ONU le resulta más cómodo esconder la cabeza, y que la República Dominicana cargue con la problemática migración ilegal haitiana. Y encima somos racistas. Que buenos timbales tiene Amnistía Internacional, con su intromisión en nuestra soberanía.

Por otro lado, Amnistía Internacional nos declara racista por el trato de expulsión de los ilegales haitianos, está en su derecho, y puede decir lo que le venga en gana. No nos extrañamos si mañana dicen que la solución es unificar la isla. Lo que esperamos es que dé el mismo tratamiento a los EE. UU, Marruecos, Italia, entre otros países, por el tratamiento a sus inmigrantes ilegales.

Que bueno es coger piedra pal más chiquito. ¿Por qué la OIM-ONU no asume la crisis migratoria haitiana, como crisis humanitaria?, y actúan en consecuencia. A la migración venezolana se la caracterizaron como crisis humanitaria. Con la migración haitiano no, pues Haití no tiene petróleo como Venezuela.

Amenaza a la seguridad nacional

La migración “per se” no es una amenaza, es una oportunidad. Pero la inmigración ilegal haitiana, sí representa una amenaza a la Seguridad Nacional de la República Dominicana. La migración haitiana supone alrededor del 10% respecto de la población dominicana, y va en aumento. Condición que el país deberá tener en cuenta, pues más temprano que tarde traerá consecuencias.

Históricamente, y en la actualidad, el fallido Estado haitiano no ayuda a la convivencia pacífica con la República Dominicana, todo lo contrario, crea una percepción negativa de los dominicanos entre sus nacionales. Con un discurso que propaga apología de odio entre ambas poblaciones. Es así, que en un pasado reciente, en tierra haitiana, en Puerto Príncipe, casi nos asesinan un presidente dominicano, Leonel Fernández.

En consecuencia, el fallido Estado haitiano, desconoce e irrespeta los acuerdos internacionales con la República Dominicana. Crea inestabilidad y provocaciones innecesarias en las zonas fronterizas. Por no dejar de mencionar el peligro que está provocando la extensión delincuencial de bandas haitianas al territorio dominicano.

Situación lamentable y nada integradora para el haitiano trabajador y de bien. Pero la República Dominicana está más que obligada a categorizar la migración ilegal haitiana como una amenaza a su Seguridad Nacional, y como tal debe actuar en consecuencia. Presionen o no los organismos internacionales de los Derechos Humanos y potencias mundiales.

jpm-am

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.