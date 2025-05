Crisis de la agropecuaria en San Cristóbal

El autor, funcionario municipal, reside en San Cristóbal

Es necesario y urgente que la Cámara de Comercio y Producción de la Provincia de San Cristóbal ponga su atención en el creciente colapso de la actividad agrícola y pecuaria en el municipio de San Cristóbal.

Si visitamos las sesiones de Sainaguá, Ingenio Nuevo, Najayo Arriba, Cambita Sterling y otras, en otrora productoras de gran cantidad de rubros agrícolas, notaremos la crisis que desde hace muchos años embarga la producción agropecuaria en las mismas.

El abandono del Estado a los campesinos, pequeños y medianos productores agrícolas de las secciones citadas, ha provocado que jóvenes y adultos de esos lugares se dediquen al motoconcho, olvidándose de las labores agrícolas y de la producción animal.

No aparece con facilidad personal para realizar labores agrícolas y cuando aparecen son de nacionalidad haitiana, a los cuales hay que pagarles alrededor de 1,000 pesos diarios y la comida al medio día. Es difícil conseguir mano de obra dominicana porque se han dedicado al motoconcho, que les deja mayor ganancia con menos esfuerzos.

Actualmente no se ve un agrónomo visitando las zonas para orientar a los agricultores sobre siembras; no se ve un tractor de roturación de tierras, no se entregan semillas, material para siembra de yuca, batatas, yautía, molondrones, etc.; ni créditos bancarios, jornadas de capacitación y actualización sobre técnicas agrícolas, mejora de los caminos vecinales, entre otras acciones.

Lo peor del caso es que los jóvenes y adultos del campo, con preparación solo para labores agrícolas, se trasladen a la ciudad de San Cristóbal a “conchar” en motocicletas, sin los debidos conocimientos para transitar en motor, desplazándose a altas velocidades, pasando los semáforos en rojo, entre otras violaciones, ocasionando muertes y heridos qué contribuyen a que el país gaste miles de millones de pesos en servicios de salud y que seamos campeones mundiales en muertes por accidentes.

Parecería que el Estado es el promotor de este desorden, por cuanto los motoconchistas andan en motocicletas en un alto porcentaje sin placas, sin seguro de ley, sin licencia de conducir, sin casco protector, sin espejos retrovisores, sin luces direccionales, con neumáticos en muy malas condiciones etc.; y no se nota la aplicación de la ley por parte de las autoridades de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT).

En las secciones señaladas se puede observar un alto porcentaje de parcelas llenas de malezas, pese a sus terrenos fértiles, por falta de impulso y ayuda fundamental a los productores agrícolas.

La falta de ordenamiento territorial ha provocado que se establezcan decenas de urbanizaciones en terrenos de vocación agropecuaria, lo que ha contribuido a agravar la situación.

Es pues muy oportuno que la Cámara de Comercio ponga en su agenda el tema de la crisis agropecuaria de nuestro Municipio de San Cristóbal, para que se planteen las soluciones y se solicite la correspondiente ayuda y solidaridad de la Presidencia de la República en favor de la agropecuaria sancristobalense.

De no poner atención al problema que nos ocupa, la pobreza, la marginalidad y la anomia seguirán tomando cuerpo en la jurisdicción, impidiendo el desarrollo sostenible, la convivencia pacífica y la felicidad de todas y todos los que habitamos en esta municipalidad.

El Municipio de San Cristóbal es una jurisdicción de gran potencial en producción y productividad agrícola que bajo ninguna circunstancia debemos permitir que ese potencial alimentario se reduzca o desaparezca.

Para garantizar la producción agropecuaria el Estado está en la obligación de subsidiar a los campesinos, pequeños y grandes productores, tal cual se hace en las demás naciones de nuestro planeta.

