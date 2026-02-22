Crimen de lesa humanidad contra Cuba

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

Más allá de medidas contra un régimen político y sus dirigentes, los Estados Unidos están ejecutando un crimen contra ancianos, niños, mujeres y gentes del pueblo que no tienen nada que ver con el régimen totalitario que gobierna la isla desde el 1959 cuando el líder cubano Fidel Castro Ruz, conquistó el poder con las armas tras derrocar al gobierno corrupto de Fulgencio Batista

Este proyecto revolucionario cuya implantación afectó los grandes intereses norteamericanos radicados en la isla, conllevó el bombardeo sistemático de los EE.UU. que además de ver afectados sus intereses, entendieron que el modelo socialista cubano representaba un mal ejemplo para los demás países del área por lo que, además de imponerle un bloqueo comercial a la isla, trataron infructuosamente, de derrocar su gobierno.

Con la amenaza de imponer medidas económicas drásticas a las naciones que colaboren con Cuba, la administración de Donald Trump, ha logrado cortar el suministro de petróleo a la isla caribeña cuyos habitantes languidecen en la oscuridad, el hambre y desasosiego de ver a la población más vulnerable, como los ancianos y niños, morir por la falta de medicamentos y alimentos imprescindibles, cometiendo con ello, los EE.UU., un crimen de lesa humanidad ante la mirada temerosa e indiferente del mundo.

jpm-am

