«Se percibe que crimen asumió el poder en RD», dice exProcurador

Francisco Domínguez Brito

SANTO DOMINGO.- Francisco Domínguez Brito, aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), opinó que al gobierno se les fue de las manos la seguridad del país, en donde «el crimen ha asumido el poder»,

“Lo que se percibe es que el crimen asumió el poder en la República Dominicana; los atracadores tienen el control de las calles y los barrios, el Gobierno no sabe lo que tiene que hacer, inició una reforma policial y no hay manera de que pueda tener algún rumbo o resultado”, dijo el ex procurador general de la República en un documento remitido a ALMOMENTO.NET

Resaltó que la tasa de robos, atracos y homicidios han crecido exponencialmente en estos casi últimos dos años, terminando con la tendencia que se mantuvo a la baja por 15 años.

“¿Como es posible que el Ministerio Público está ausente de todas estas discusiones, cuando es el responsable de la política criminal. Improvisan ahora nueva vez con acciones de manera desesperada”, pregunt´`o.

A su juicio, las madres de este país necesitan que no sigan matando a sus hijos y los padres cierta seguridad, pero «lamentablemente aquí todo ¡absolutamente todo! se ha perdido; no hay días sin muertos».

