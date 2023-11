Crece el liderazgo popular de Alfredo Pacheco (OPINION)

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo.

En el estadio político de este encantador país, pocas veces han surgido y crecido sólidos y duraderos liderazgos populares, parecido al que encarna y desarrolla potencialmente el diputado y presidente de la Cámara homónima, Alfredo Pacheco, desde el 16 de agosto del 2020, y por segunda ocasión. En la primera (2003 -2006) lo hizo magistralmente bien, y en esta oportunidad, lo está haciendo mejor.

Parecido al liderazgo popular de Pacheco, lógicamente con mayor peso y dimensión, se puede citar al de Balaguer, Bosch y Peña Gómez, haciéndo la justa diferenciación de los 2 primeros, quienes cimentaron su poder político, en su impronta intelectual, en primer orden, y luego lo afianzaron con su trabajo directo y constante frente a las masas más vulnerables del país, frente a los pobres, a los obreros, estudiantes, profesores, pequeños comerciantes y trabajadores diversos, así como empleados públicos y privados.

Nadie pone en dudas de que Juan Bosch y Joaquín Balaguer fueron impulsados hacia esa fuente de liderazgo político, por muchas décadas, por su condición de prominentes escritores, poetas, cuentistas, amén de otras virtudes que adornaban su accionar y su estilo y trato comunicacional con las grandes masas populares de esta República Dominicana.

Aunque de solidez intelectual, poeta, ensayista y escritor, el inmenso liderazgo político del doctor José Francisco Peña Gómez, se basó en su fuerte trabajo y contacto con las masas populares, en su recia y enorme personalidad, en sus emblemáticos y envolventes discursos, en su perenne y gran amor por los pobres, en su incansable e indoblegable defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos, en fin, la vida en paz, justicia y desarrollo de todos los dominicanos. Fue el de Peña Gómez un liderazgo político nacido, criado y desarrollado con gran fuerza hasta después de su muerte, en la base popular del pueblo dominicano.

De esa misma forma y estilo surgió y aún vive y crece con firmeza el liderazgo popular de Alfredo Pacheco, político sagaz, pragmático, inquebrantable, trabajador y solidario. Político, primero, abogado después. Y elegido diputado por la circunscripción 02 del Distrito Nacional en 5 oportunidades, siendo en una de ellas el más votado de toda la capital del país, todo ello, en resumen, lo han convertido en un zorro de la política partidista (un sabio popular), indispensable en la boleta electoral del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Sinceramente, pienso que el liderazgo popular de Alfredo Pacheco es motivo de estudio sociológico para comprender mejor su fuerte, base y permanencia en el tiempo. Un caso parecido al de él, fue el del entrañable amigo Rafael Corporán de los Santos, iniciado en 1986, pero que sólo perduró 8 años, hasta 1994. De ahí en adelante mantuvo su vigencia pública por conducto de los medios de comunicación, o sea que en lo político fue bastante efímero.

Y otros han llegado a la Presidencia de la República, sin antes haber transitado las calles y la catedral de lo popular, o sea, sin tener arraigos sólidos en los sectores populares, como son los casos de Antonio Guzmán, Salvador Jorge Blanco e Hipólito Mejía. Su éxito electoral se debió esencialmente a la robustez del PRD, amamantado y acicateado por el inmenso e insigne doctor José Francisco Peña Gómez.

Sin embargo, la fuerza y vigencia popular y política, de mi dilecto amigo de siempre, Alfredo Pacheco es suya, es de su exclusiva factura, la que trasciende a su patria chica, Cristo Rey, alcanzando el escenario y los cielos abiertos de todo el Distrito Nacional y un poco más allá. Esto está indefectiblemente abrazado a su don de gente, a su talento innato, a su sencillez, a su exquisita dulzura y humildad, así como también a su incansable trabajo diario y auxilio permanente a los pobres que él representa, en lo político en el Congreso Nacional.

Nunca, ni pensarlo, Pacheco se ha apartado de sus orígenes, aún con todo el poder político e institucional que representa. Vive e interactúa en el populoso sector de Cristo Rey, al que no abandona ni por caricias de la opulencia o de la infame flaqueza o anemia existencial, él sigue ahí como el primer día, sin cambio de esposa, a la que ayudó en 2 oportunidades a ganar una diputación, en la mencionada circunscripción donde yo resido y viviré, hasta que lo disponga el Dios creador.

Siempre cuando ha querido ser diputado ha ganado por mucho, y cuando ha aspirado a la Presidencia de esa Cámara Baja lo consigue por méritos propios, por su enorme eficiencia, por su inteligencia y astucia. También por sus profundos conocimientos legislativos, su altísima capacidad de negociación, su liderazgo sin doblez y su amplio cariño, respeto y solidaridad hacia todos sus compañeros de hemiciclo, alejado del despreciable sectarismo partidista. A él, nada allí le es ajeno, es parte suyo y de su personalidad.

En consecuencia, por tales bondades y virtudes, Pacheco volverá a ganar abrumadoramente su actual diputación en el Distrito Nacional en mayo venidero. Y pienso que para provecho del PRM, del Gobierno del presidente Luis Abinader y del país, seguirá presidiendo la Cámara de Diputados, a partir de agosto del 2024.

Ah, debo resaltar, por último, porque también es enseñanza conductual y de vida política, el hecho de que a Pacheco no lo ha enceguecido, no ha turbado su mente, el a veces pernicioso deseo de ser presidente de la República, que ha sido acicate para el desplome de algunos, hasta de su propia sepultura en vida. Y qué bueno que el ego y la arrogancia sin límites no lo han tocado para su propia salud política y espiritual. Sigues volando alto selecto amigo, que, en tu cielo político hay pocas espinas, escasos muros y cero nubarrones.

jpm-am