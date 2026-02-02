COSTA RICA: Oficialista Laura Fernández gana la Presidencia
SAN JOSE 2 Feb.- La candidata del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) a la Presidencia de Costa Rica, Laura Fernández, ha ganado la primera vuelta de las elecciones presidenciales en el país centroamericano al hacerse con el 48,94% de los votos, lo cual la sitúa por encima del umbral necesario para evitar una segunda vuelta.
Fernández ha logrado superar así el 40% requerido para omitir la segunda ronda de las elecciones presidenciales y se dispone a continuar la labor del líder derechista Rodrigo Chaves tras unos comicios en los que ha participado el 69,7% del electorado, según los datos provisionales facilitados por el Tribunal Superior Electoral (TSE) con el 81,24% de las mesas escrutadas.
La candidata oficialista ha logrado un amplio margen sobre Álvaro Ramos, del histórico Partido Liberación Nacional (PLN), que se ha alzado con el 33,02% de los votos. Con una mayor desventaja y por debajo del 5%, han quedado Claudia Dobles, de la progresista Coalición Agenda Ciudadana (4,72%), y Ariel Robles, del Frente Amplio (3,68%).
of-am
Otra pala de tierra para sepultar la izquierda…¡LA GENTE YA ESTA DESPERTANDO!…Pronto el marxismo será declarado ilegal internacionalmente…Ese veneno ideológico, ya ha causado demasiado daño.
que bien la derecha va tomando su lugar ,como debe ser