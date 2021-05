Cosas veredes: narcos en el Congreso

No es de sorprender que un narcotraficante haya formado fila en un partido oficialista que está haciendo pinitos en el poder; y a la postre comienza a desacreditarse con escándalos de mal gusto como el del diputado Miguel Andrés Gutiérrez Díaz, acusado de narcotráfico en pleno desarrollo de labores legislativas.

Aunque la cultura de los partidos y sus máximos dirigentes es alzarse con el poder sin importar de donde venga el dinero para promover sus aspiraciones caiga quien caiga, en verdad, no creo que el presidente Abinader se haya dejado influenciar por el veneno corruptor del narcotráfico para costear su campaña política. No lo creo, hasta que me demuestren lo contrario.