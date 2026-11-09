Coronel retirado de PN balea esposa, hermano y se suicida

MONTE PLATA, República Dominicana.- Un coronel retirado de la Policía baleó a su esposa, a un hermano y se suicidó en el sector Los Suizos, de este municipio.
El muerto es Franklin Antonio Encarnación Thomas y los heridos Margarita Correa y su cuñado Pedro Núñez (Morocho).
La balacera ocurrió en un colmado donde el grupo compartía bebidas alcohólicas.
Versiones indican que la pareja se enfrascó en una discusión por celos luego de que Encarnación Thomas recibiera un mensaje de texto en su celular.
En medio del altercado, Encarnación Thomas fue a su vehículo, tomó su arma y realizó varios disparos que impactaron a Correa en una pierna y a Núñez en un brazo.
Hasta el momento se desconoce el estado de salud de los heridos.
Tras el incidente, Encarnación Thomas abandonó el establecimiento, fue a una vivienda cercana y se suicidó.
2 mujeres mueren en hechos violentos atribuidos a parejas | AlMomento.net – Noticias de República Dominicana al instante!
jt-am
LA CHUSMA DOMINIMIЕRDА LLEVANDO SU CULTURA DE TROGLODITAS Y MONOS SALVAJES AL MUNDO ENTERO
POR ESO NO LOS QUIEREN EN ESPAÑA EEUU ITALIA SUIZA ETC DONDE LLEGAN LLEGA LA ARRABALIZACION LA DROGA LA PROSTITUCION LA DELINCUENCIA Y LA M4RICONERIА
DOMINIMIЕRDАS DROGUEROS ALCEMOS
NUESTRA DROGA CON VIVA EMOCION
Y EL MUNDO ARRABALIZAREMOS
CON NUESTRA CULTURA ASQUЕRОSА EN ACCION
MONOS HIJOS DE SU MАLDITА MАDRЕ.
Es que muchas mujeres no entienden que cuando entran en esos celos patológicos, abruman tanto a los maridos, que los desquician, ********!!
Cuernos y más cuernos y no van a parar porque eso lo traen Las mujeres en su ADN antes lo hacían por gusto y algunas veces por dinero pero ahora en por dinero porque las con sus inventos se le a puesto la vida muy cara y por eso ahora es solo por dinero
Bueno si solo fue él que murió hay que darle gracias a Dios, porque él fue quien decidió irse de este mundo, otro ******** que se muere por no pensar antes de actuar.
LAMENTABLEMENTE ESTO SEGUIRÁ SUCEDIENDO, DIGAN HACIENDO LOS CALCU.LOS DE PSICÓLOGOS Y NO SE VAYAN AL CORAZON, AL ALMA Y CRE.YENDO EN EL CUENTO DE QUE EL AMOR SE MUERE, NO TODO EL MUNDO PIENSA IGUAL, A TODO EL MUNDO UNO NO PUEDE ESCUPIRLE EN LA CARA.
Dios santo, cuánta ignorancia,los dominicanos no se dan cuenta que el ruido que tenemos por doquier que vamos, produce mucha violencia ya que descontrola el sistema nervioso
Yo te quiero ver opinando cuando aparezca uno de eso tipos que entran a un centro comercial o una escuela en otro país y disparan a todo el que se mueve. Ahí quiero verte en primera fila condenando al todos los ciudadanos de ese país.
SI EL RUIDO AFECTA PERO NO CRE.O QUE ESTO HAYA SIDO POR RUIDO, LEE OTRA VEZ QUE AL PARECER NO LO HICISTE.
EL RUIDO ES LA PUBLICACION DE ESOS HECHOS PORQUE A LOS QUE LE ESTA PASANDO LO MISMO LOS ANIMA EN VEZ DE DESANIMARLOS Y «ESO MISMO VOY HACER YO», «POIRQUE AL FINAL SI LA TRAGEDIA NO LA PROPORCIONA UNO MISMO, LA OCASIONA DIOS, PORQUE AL FINAL A TODOS NOS TOCA LO MISMO, LA MUERTE». CREO QUE LO QUE TENEMOS QUE APRENDER ES NO TENER APEGO A NADA. LA O EL QUE NO QUIERE ESTAR CON CONTIGO, SUELTELA, O SUELTELO QUE MAS ADELANTE VIVE MAS GENTE Y LOS CARROS NUEVOS TODOS SON MUY BUENO NO IMPORTA LA MARCA.
LOS UNICOS QUE NO HACEN RUIDO SON LOS MUERTOS.HASTA DURMIENDO HACEMOS RUIDO, RUIDO CONTRA TU VOLUNTAD, RUIDO INCONSCIENTE PORQUE TU MISMO NO LO SIENTE.