2 mujeres mueren en hechos violentos atribuidos a parejas

A la izquierda, Leonalfry Torres Hernandez., quien mató a Rosanny del Carmen Almonte (a u lado). A la derecha, Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, quien mató a su pareja , Jocelyn Ceballo Matrille, en San Juan de la Maguana

SANTO DOMINGO, 8 de noviembre 2026.- Dos mujeres perdieron la vida en hechos violentos presuntamente cometidos por sus parejas o exparejas sentimentales, en las provincias Valverde y San Juan de la Maguana, en circunstancias que son investigadas por las autoridades.

El primero tuvo lugar a las 2:00 de la tarde de este sábado en el sector El Paraíso, del municipio de Esperanza, provincia Valverde, donde Rosanny del Carmen Almonte recibió heridas de arma de fuego, presuntamente ocasionadas por su expareja sentimental, Leonalfry Torres Hernández.

El Ministerio Público informó que la mujer fue trasladada a la Clínica Montesinos, donde el personal médico intentó brindarle asistencia de emergencia, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

En tanto, Torres Hernández también resultó gravemente herido y permanecía en estado crítico bajo atención médica, a la espera de que los especialistas determinaran si podía ser sometido a una intervención quirúrgica.

La fiscal responsable de la investigación informó que el caso sería remitido a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), como parte de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias del suceso. Asimismo, indicó que las autoridades deben verificar la posible existencia de denuncias previas o documentos oficiales antes de establecer responsabilidades.

SAN JUAN DE LA MAGUANA

El segundo hecho ocurrió en el residencial Caonabo Tower, en San Juan de la Maguana, donde Jocelyn Ceballo Matrille, de 36 años, murió tras recibir un disparo presuntamente realizado por su pareja sentimental, Francisco Rosendo Moya Tavares, de 57 años, en presencia de sus dos hijos.

Según informó la Policía Nacional, el acta de levantamiento de cadáver establece que la víctima falleció a consecuencia de un shock hemorrágico provocado por heridas de proyectil de arma de fuego.

Moya Tavares fue detenido por agentes de la Subdirección Regional Oeste de Investigación (Dicrim), mientras se desplazaba en una yipeta Chevrolet Tahoe, color negro. El hombre permanece bajo custodia policial y será puesto a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.

GRAVEDAD DE PROBLEMA DE LA VIOLENCIA

Ambos sucesos vuelven a poner de manifiesto la gravedad de la violencia contra las mujeres en República Dominicana, mientras las autoridades profundizan las investigaciones para determinar las circunstancias de cada caso y establecer las responsabilidades penales correspondientes.

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