Coronavirus y redes sociales

EL AUTOR es periodista. Reside en Salcedo.

Resulta chocante, inadmisible y hasta inaceptable, la manera de como en estos momentos de crisis mundial muchos han cogido las redes sociales con sus diversas plataformas para hacer un flaco papel a esta sociedad, la cual se encuentra en un estado de nerviosismo general a causa del Coronavirus y sus posibles letales consecuencias.

La sociedad debe resguardarse de aquellos que con un lenguaje apocalípticos desafían hasta a sus propios sentimientos para jugar con los de sus semejantes, solo por obtener likes y comentarios laudatorios para con esto enriquecer un tipo de ego que solo se proyecta para la maldad y la sinrazón.

Las redes sociales no pueden cogerse para el daño colectivo, ni mucho menos para verter odio y veneno contra una colectividad que ansiosa se encuentra ante un problema tan grande como el Coronavirus.

El altísimo nivel de desinformación que vemos por estas redes, con audios e imágenes de supuestos o reales médicos dando fulanas recomendaciones, muchas de estas infundadas, y de supuestos parientes enviando mensajes que llegan al paroxismo y a la histeria colectiva, son de las cosas que como sociedad nos están llevando a un descontrol psico- emocional tan grande que en lo adelante las asociaciones de psiquiatrías y de psicologías van a tener que emplearse muy a fondo para tratar de sacar de las frustraciones colectivas a toda una sociedad, que reiteramos, está quedando muy marcada por unos “comunicadores” que juegan con los sentimientos de los demás a través de las redes.

Entendemos que la sociedad debe crecer en términos psico – emocionales y entender que no todos aquellos que poseemos o somos administradores de páginas o cuentas de Facebook o grupos de wassattp, somos periodistas o comunicadores, no señor…!!! , para ser periodista y tener los conocimientos por lo menos elementales de informar con ética y responsabilidad se tiene que cursar un pensum de por lo menos 72 materias en la universidad.

Ahora bien, esto no quita de que en nuestra sociedad aparezcan quienes estén haciendo un trabajo aunque de manera empírica pero si con decoro, y a través de las redes estén ofreciendo informaciones con niveles de madurez y ética.

Finalmente, le hago un llamado a los consumidores de noticias por estas anchas avenidas del ciber-espacio, para que en la medida de las posibilidades no les pongamos casos a la violencia, los chismes, los rumores que muchos ponen a circular para crear pánicos y desasosiego, pues apartando a quienes promueven estos anti valores, estoy totalmente convencido de que todos salimos ganando.

