Corales: único campo de golf dominicano ranking USA TODAY

PUNTA CANA, República Dominicana.- El campo de golf Corales, ubicado en el emblemático Puntacana Resort, ha sido reconocido en el prestigioso ranking USA TODAY 10Best Readers’ Choice Awards 2026, dentro de la categoría Mejor Campo de Golf del Caribe, al alcanzar la posición número 8 entre los más destacados de la región.

Este reconocimiento convierte a Corales en el único campo de golf de la República Dominicana incluido en el listado de este año, consolidando al país como un destino de golf de clase mundial.

La clasificación Best Caribbean Golf Course 2026 de USA TODAY 10Best surge de una votación abierta al público internacional, en la que expertos y aficionados al golf evalúan criterios como el diseño del campo, la experiencia de juego, la belleza escénica y el nivel de hospitalidad.

Este logro reafirma a Corales como uno de los campos más espectaculares y desafiantes del Caribe.

Una joya golfística frente al mar Caribe

Diseñado por el reconocido arquitecto Tom Fazio, Corales Golf Course se distingue por su impresionante recorrido de 18 hoyos, con seis hoyos frente al mar Caribe y dramáticos acantilados naturales que ofrecen vistas incomparables y una experiencia de juego única.

Desde su inauguración en 2010, el campo ha cautivado a golfistas de todos los niveles por su equilibrio entre desafío técnico y belleza natural.

Además, Corales es sede del Corales Puntacana Championship PGA Tour Event, lo que refuerza su estatus internacional y atrae cada año a jugadores profesionales de élite, medios especializados y visitantes de todo el mundo.

of-am