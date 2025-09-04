Copa Davis: RD y Ucrania se enfrentrán este mes en Turquía

SANTO DOMINGO.- La ciudad de Antalya, de Turquía, acogerá la serie de Copa Davis entre los equipos de República Dominicana y Ucrania, que tiene fecha del 12 y 13 de septiembre del presente año.

Tanto República Dominicana como Ucrania jugarán la segunda ronda del Grupo II Mundial de Copa Davis. Ucrania buscó una serie alterna, por lo que jugarán como locales en Antalya, en una cancha con superficie arcilla roja.

“Por nuestra parte estamos bien cómodos con la elección, ya que el clima será caliente, con una cancha de arcilla roja, es algo que mis jugadores están acostumbrado, estamos positivo por la elección”, indicó Jhonny Berrido, capitán del equipo dominicano para Copa Davis.

“Será un fin de semana de buen tenis, muy importante para nosotros, porque si ganamos, pasamos al grupo I Mundial”, sostuvo un entusiasmado Berrido.

“Respeto al equipo de Ucrania, tiene un buen equipo, al igual que nosotros. He estado conversando con mis jugadores, están listos para competir al máximo ese fin de semana”, manifestó Berrido, quien hizo un llamado a los dominicanos que viven en esa ciudad. “Esperamos ese apoyo de ustedes, los que viven allá y los que puedan viajar y estar con nosotros”.

Anunció que el equipo nacional estará compuesto por Roberto Cid, primera raqueta nacional, la segunda Peter Bertran, le siguen como tercero y cuarto, los jugadores Enmanuel Muñoz y Alejandro Gandini. Sergio Tobal será el delegado del equipo nacional.

En febrero del presente año, República Dominicana aseguró su pase a esta instancia tras imponerse 3-1 a Bolivia en una serie marcada por la intensidad en el Centro Nacional de Tenis, en el Parque del Este.

of-am