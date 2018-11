COOPMEDICA reconoce las mejores tesis doctorales en medicina

SANTIAGO. — Como parte del compromiso de la labor social y en apoyo a la educación en las comunidades que tiene incidencia, la Cooperativa Médica de Santiago de Servicios Múltiples (COOPMEDICA) reconoció este viernes a los mejores trabajos de tesis doctoral de pre y post grado en la que participaron cinco de las universidades destacadas de la República Dominicana.

El presidente del Consejo de Administración de COOPMEDICA, Andrés Roberto Rivas, expresó la satisfacción que siente esta institución cooperativista de promover estos actos de premiación de las tesis de pre y post grado de las universidades participantes de nuestro país.

Dijo que es un honor para la cooperativa apoyar a nuestros jóvenes estudiantes y profesionales para que conjuntamente con la cooperativa, la sociedad y con cada una de las especialidades adquiridas caminemos de la mano de la ciencia.

¨En nuestro país tenemos un problema grave y es que aquí no se hace ciencia, aquí no hay investigación. Muy contadas excepciones por suerte en Santiago me parece que va a la vanguardia de la investigación clínica. Pero fuera de eso son investigaciones particulares debido a que el Estado no se ha empeñado en que se desarrollen investigaciones¨, subrayó.

Expresó que ¨la investigación clínica es extremadamente importante para el devenir y desarrollo de la ciencia médica, no solo en la República Dominicana a nivel mundial y nosotros nos hemos quedado detrás, lo cual es una espina que llevamos clavada en el corazón¨.

Exhortó los jóvenes médicos presentes en ser parte de la vanguardia para que suceda un avance y desarrollo en el campo de la medicina. Así como han realizado una tesis que merecieron ser premiadas deben mantener el interés en la investigación médica para que nosotros podamos hacer ciencia.

Por otro lado, el Dr. Frank Espino, presidente de la Comisión de Educación de COOPMEDICA, dijo que este es un premio que con toda seguridad en su cuarta versión constituye un pilar de energía, una garrocha intelectual, pues no he visto otra cooperativa haga de este género. Precisamente la COOPMEDICA en calidad de cooperativa que se inicia de médicos, que está formada por miembros del sector salud y otras personas que constituyen la masa gruesa de nuestra institución debía que tener esto como estandarte.

Nosotros no somos los que valoramos las tesis, sino que invitamos a las autoridades académicas de las diferentes universidades donde tenemos incidencias para que hagan la evaluación de acuerdo a la puntuación y reglamentos internos para premiar estas tesis.

Reconocimiento a mejores tesis pre grado

Entre los nominados y reconocidos en el renglón de la mejor tesis doctoral pre grado estaban la Dra. Melissa Miguelina Ureña, Dra. Ruhamma Cristina Payano, Dra. Solángel Isabelle Suarez Canela, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), quienes trabajaron la tesis: ¨Conocimientos, actitudes y percepciones sobre el virus del zika en médicos pediatras en la ciudad de Santiago de los Caballeros en el periodo septiembre-noviembre del 2017¨.

Mientras que la Dra. Caterin Antonia Candelario, Dra. Icelsa Pamela Báez Gómez, Dra. Yenny De Los Santos Infante, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), que prepararon la tesis intitulada: ¨Enfermedades de transmisión sexual en pacientes extranjeras embarazadas atendidas en el hospital de la mujer doña René Klang De Guzmán, Santiago de los Caballeros, marzo-mayo 2018.

Luego se le hizo un reconocimiento a la Dra. Fransiel Díaz Mármol y Dra. Melissa Reyes Veras de la Universidad Católica Tecnológica del Cibao (UCATECI) por presentar la tesis: ¨Influencia de la rehabilitación en la calidad de vida de pacientes adultos posterior a eventos cerebrovasculares (ECV), tratados en la Asociación Dominicana de Rehabilitación Inc, Filial La Vega, durante el período de diciembre 2017 a mayo 2018¨.

A seguidas la Dra. Angelina Ventura Cedeño y la Dra. Yeliza Figueroa Shedrack de la Universidad Central del Este (UCE), fueron reconocidas por su tesis: ¨Valoración del Ángulo Iridocorneal en pacientes antes y después de operados de catarata en el Centro Cardio-Neuro Oftalmologico y Trasplante (CECANOT), Santo Domingo, Republica Dominicana en el periodo septiembre 2017- junio 2018¨.

De la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA) fueron reconocidos el Dr. Jonfries Hernández Batista, Dra. Onelda María Polanco Fernández y la Dra Wanderly Elvira González Bonilla por la tesis: ¨Factores de riesgos en la infección del sitio quirúrgico en el departamento de cirugía general del hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el periodo octubre 2017- mayo 2018.

En el mismo renglón de tesis pregrado fueron reconocidas la Dra. Luisa Pamela Batista, Dra. Paola Ramona Tejada, Dra. Caridad Montesino Cuevas, quienes elaboraron el trabajo intitulado: ¨Trastornos de la conducta en pacientes obesos atendidos en consulta privada de nutrición en Santiago de los Caballeros, septiembre- diciembre 2017.

Reconocimiento a mejores tesis post grado

Entre las tesis de post grado fue galardonado el Dr. Abel José Poueriet Ruiz de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) por su trabajo ¨Retinopatía de la prematuridad y su asociación con los trastornos hipertensivos del embarazo en pacientes que acudan al departamento de oftalmología del Hospital Regional Universitario José María Cabral y Báez en el periodo julio- diciembre 2017¨.

Y el segundo trabajo reconocido por su excelencia fue la del Dr. Randall J. Kong Jang Foek Indalesa, Dra. Jenny Del Pilar Núñez Cuesto, quienes elaboraron la tesis: ¨Factores predictivos de hemocultivos positivos en los pacientes admitidos a UCI por causas infecciosas en la Clínica Unión Médica del Norte, Santiago de los Caballeros del 2017-2018.

