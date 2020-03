¿Conviene posponer  las elecciones?

Todos los dominicanos somos extraordinarios. Cuando hay una emergencia nacional nos unimos y no miramos banderías políticas.

Creo que las medidas tomadas por el gobierno de Danilo Medina este miércoles son excelentes.

1ro: La de financiar y ayudar, según ellos, a 6 millones de dominicanos con bono ingresos para comer, minimizar sus gastos fijos bancarios de mora e interés al 1% por consumo, así como ayudar con $8,500 millones a empresas para garantizar empleos y ser solidarios, lo veo bien.

Pero esa ayuda no es para siempre. El mensaje subliminal que debes evaluar es el momentum de la ayuda, la cual será hasta el 31 de mayo y las elecciones son el 17 de mayo.

Ven lo que yo veo. Timing en política es todo, los partidos no pueden hacer contacto con militantes, no pueden moverse, pues no es aconsejable reunirse en grupos y nadie soporta este confinamiento, no se puede hacer campaña política y eso va en desmedro de todos, pero en especial a la oposición.

Esta pandemia le ha convenido al gobierno, porque sale la ayuda solidaria y dicen nosotros no somos comesolos, lo están viendo. Tengan fe en el PLD, el partido que ayuda y construye, somos nosotros. Ellos prometen pero su ayuda no llega. Dudo que dejen entrar los kits prueba virus que sugirió comprar el PRM. Espero me demuestren lo contrario.

Es lógico entonces que por múltiples razones se deben posponer elecciones y que los préstamos tomados al Banco Central, al Banco Mundial y a las reservas técnicas en exceso de fondos laborales, IDOPPRIL, las cuales aumentan el pasivo del gobierno con esas instituciones que son la tabla de salvación de emergencia nacional, se deben pagar.

Es decir 24 mil millones de pesos se tendrán seguros de fuente interna y una línea de crédito del Banco Mundial de 150 millones de dólares que se entrega contra “cubicaciones” por partidas, para ponérselo fácil al lector, pero se llama de otra manera en Banco Mundial al erogarse el préstamo contratado.

No estoy criticando. El problema está en que la política y la crítica son esenciales a la democracia y al progreso en todos los órdenes, bien lo sabemos todos los que sufrimos las épocas en las que se conculcaban.

Las manifestaciones de opiniones y propuestas distintas no constituyen una patología ni un aprovechamiento desleal y antipatriótico, sino una conducta funcional que permite el ejercicio de la libertad individual y colectiva y libera una energía que, comprimida, se traduce en una lesiva del derecho a la expresión del pensamiento y otros derechos fundamentales, cuando no un riesgo de otras dimensiones.

La preocupación del gobierno debería ser, contrariamente, promover el diálogo y las vías de “escape” de esa tensión contenida por la incomunicación de quedarse en casa y de no escuchar lo distinto.

Luis Abinader propone un gobierno de unidad nacional con todas las fuerzas vivas de la nación, porque el mérito es de todos y no del PLD

Creo que los gobiernos no pueden abordar las causas y las consecuencias de las crisis ni garantizar la estabilidad social o la recuperación sobre la base de medidas unilaterales. El diálogo social constituye un instrumento indispensable para gestionar las crisis de forma armonizada y eficaz y facilitar la recuperación, y es un método de gobernanza primordial para llevar a cabo cambios.

Mover elecciones al domingo 7 de Junio y dejar invariable traspaso de mando para el 16 de agosto es lo sensato, se cumple con la ley y la realidad del momento.

JPM