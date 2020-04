Controlar el “R0” para mitigar y suprimir la epidemia y retornar a la producción

Especialistas señalan que en la “Fase I” se debe tratar de contener la pandemia,identificando y aislando todos los infectados procedentes del extranjero y sus contactos. Cuandola “Contención” es desbordada ocurre la distribución comunitaria del virus y se pasa a la “Fase II”, de “Mitigación”, en la cual se debe tratar de ralentizar o desacelerar la epidemia, reduciendo y posponiendo los nuevos contagiados de cada día para aplanar el pico del total acumulativo de infectados a través del tiempo, para que puedan ser tratados apropiadamente y que el sistema sanitario no colapse. Simplemente, se trata de ganar tiempo.

Todo lo anterior depende del valor del “Factor R0”, la “Tasa de contagio” o “Número de reproducción” que mide el número de contagiados por cada infectado. El “Factor R0” es uno de los más importantes conceptos en epidemiología y su control es crucial para superar brotes de cualquier epidemia. Como todavía no existen vacunas ni medicamentos aceptados universalmente, distanciamiento social y prácticas higiénicas son imprescindibles para evitar el contagio.

El término “Factor R0” se usa en dos formas. Una de ellas, el “R0 básico” corresponde a una estimación teórica del máximo potencial epidémico de un patógeno y describe lo que ocurriría si una persona infectada se pone en contacto con una comunidad totalmente susceptible a la enfermedad, sin ningún tipo de protección ni tratamiento médico.

Por otra parte, el “R0 efectivo” es la “Tasa de contagio” real en una comunidad susceptible pero en la cual se toman acciones para contrarrestar la epidemia y, por tanto, el “R0 efectivo” varía con el tiempo. Debe aclararse que si bien un infectado puede contagiar una, dos o más personas,algún otro podría contagiar a decenas o cientos . Esefenómeno, tipificado como “superpropagadores”o“ superdiseminadores”, podría haberse presentado en San Francisco de Macorís por lo cual el aislamiento o cercoera mandatorio. Se reportó que la “paciente 31” de Corea contagió más de mil personas.

Con un “R0” superior a 1 la pandemia crece en forma persistente y por tiempo indefinido, pero cuando es menos de 1 la pandemia tiende a desaparecer con el tiempo y, por tanto, la prioridad debe ser reducir el número de nuevos contagios decada día. La OMS prescribe que para superar exitosamente la “Fase II”, de “Mitigación”, no se debe trabajar a ciegas yhay que hacer masivas “Pruebas rápidas” a todos los sospechosos y a quienes han estado en contacto con los que tengan un resultado “positivo”, los cuales deben ser rastreados y localizados si no estuviesen accesibles de inmediato. Los infectados y sospechosos deben aislarse para no seguir ampliando el número de contagiados. Si el valor de “R0” fuese 2, el primer día un infectado contagiaría 2 personas; el segundo día se contagiarían 4; el tercer día serían 8; el cuarto serían 16; el quinto serían 32; el sexto serían 64; y así sucesivamente, llegando a un total de 126 nuevos contagiados en 6 días, si en algún momento no se rompe la cadena de transmisión con “Pruebas rápidas” y aislamiento.Con fines didácticos nos referimos a días, pero esas seis etapas podrían ocurrir en un solo día, hasta en pocas horas.

El Primer Ministro Británico Boris Johnson originalmente planteó una estrategia pasivaen la “Fase I” de “Contención” y un enfoque conservador para la “Fase II”, de “Mitigación”, sin abordar la “Supresión”. Supuestamente llegaría prontola “Inmunidad del rebaño” o “Inmunidad colectiva” que ocurriría cuando 50% o 60% de la población hubiese sido contagiada y, a partir de ahí, comenzarían a disminuir drásticamente nuevos contagios, hasta prácticamente desaparecer, quedando la epidemia anulada. Johnson expresó: “Soy muy sincero con los británicos. Muchasfamilias van a perder seres queridos antes de tiempo”. El 16 de marzo el prestigioso Imperial College de Londres publicó el estudio “COVID-19 Respuesta al Impacto de Intervenciones no Farmacéuticas para Reducir laMortalidad del COVID-19 y la Demanda de Atención Médica” y sus conclusiones hicieron que Johnson abandonara su pasividad y adoptara medidas agresivas, diametralmente opuestas a su inacción inicial, incluyendo el confinamiento de la población. El Imperial College estimó el“R0 básico” del “COVID-19” entre 1.5 y 3.5, y que un enfoque conservador provocaría unas 250,000 muertes por lo cual habría que aplicar radicales medidas de “Mitigación” y de “Supresión”. El “R0 básico” del SARS del 2003 se estimó en 2.75 y pronto, con acciones certeras,el “R0 efectivo” cayó debajo de 1 y la pandemia desapareció.El COVID-19 mata una proporción varias veces menor que el SARS, pero esmucho más contagioso. Por tanto,en la fase de “Supresión” se buscaría un “R0”menor que 1, en forma consistente, para que la epidemia del COVID-19 se vaya desvaneciendo y desaparezca.El Gobierno debesaber queéxitos o fracasos de la cuarentena solo pueden evaluarse analizando día a día el número de nuevos contagiados, para constatar si crecen o disminuyensegún el “Factor R0”y así poder decidir el retorno paulatino a la producción.

Al inicio del “COVID-19” el Director de la OMS expresó: “Este es el momento delos hechos, no del miedo; de la ciencia, no de rumores; y de la solidaridad, no de la estigmatización”. Recientemente, el 27 de marzo el Ministro de Salud de Singapur señaló: “Esta lucha no ha hecho más que empezar. Necesitamos mantenerla calma, permanecer unidos y trabajar juntos”. Ese mismo día el Director de la OMS, enfatizó: “Ya he dicho en otras ocasiones que en una crisis deeste tipo sale a relucir lo mejor y lo peor de la humanidad”. ¿Representaría lo mejor de la humanidad repartir alimentos a los más pobres para

buscar apoyo político en medio de esta trágica pandemia?.

