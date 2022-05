Control republicano del Congreso y Presidencia de EE.UU: implicaciones para RD

Hace más de cuarenta años que conozco al encuestador Mark Penn a quien traje al país para que, por primera vez, un candidato presidencial contara con encuestas durante su campaña electoral.

Desde entonces ha ayudado a candidatos presidenciales del PRD y PLD y, desde hace algún tiempo, se dedica en nuestro país exclusivamente a realizar encuestas para medios de comunicación.

Después de haber sido el encuestador del presidente Clinton y de la candidata Hillary Clinton, devino en un gran empresario y maneja la empresa encuestadora Harris y la de la Universidad de Harvard. Hace pocos días publicó en “The New York Times” un artículo que me ha preocupado mucho pues se refiere a que, según un reciente sondeo, los republicanos en noviembre no solo controlarán el Senado y la Cámara de Diputados, sino que es muy probable que el próximo presidente de Estados Unidos lo sea en el 2024 Donald Trump.

Eso se debe a que los norteamericanos están muy preocupados por la economía de su país, no solo por los efectos del Covid 19, sino porque también sufren de la inflación más alta en ese país de los últimos cuarenta años.

Un 48% de los encuestados piensa que su situación económica personal empeorará y solo un 35% piensa que el presidente Biden enfrenta bien la inflación, donde el precio de los combustibles es un factor determinante.

Por primera vez en más de setenta años el temor a una guerra nuclear es citado por los encuestados como una preocupación y estos además se sienten alarmados por el incremento en el crimen en las grandes ciudades norteamericanas, tanto así que en New York el uso del metro (subway) ha disminuido en un 36%.

Migración ilegal

Otro factor que mueve a que los votantes se inclinen por los republicanos es el temor a más migración ilegal y la percepción de que la frontera con México está abierta, tema que nos hace recordar continuamente Fox, la cadena televisiva más vista en Estados Unidos y muy pro Trump. Apenas un 38% de los encuestados consideran que el presidente Biden está manejando bien el tema fronterizo.

Mark Penn advierte sobre el efecto terrible contra el voto demócrata de una victoria rusa contra Ucrania, citando el precedente de la derrota y la forma dramática en que las tropas norteamericanas salieron de Afganistán.

Ojalá que los demócratas no postulen ni a Hillary ni a Biden como candidatos presidenciales, pues ambas candidaturas sufren de muchos pasivos.