Contreras cree oposición canaliza hacia PLD malestar por suspensión comicios

Domingo Contreras.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Domingo Contreras, candidato a la alcaldía del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), declaró que esa organización no se caracteriza por fomentar el odio de la población hacia ningún sector político como atribuye la oposición respecto de la suspensión de las elecciones municipales del 16 de febrero.

“Tiene que haber una respuesta a este momento que vive el país. Pero estamos en medio de unas elecciones. Hay gente que aquí no quiere respuestas a lo que pasó en la Junta Central Electoral. No es sanción que quieren. Es convertir esto en un grito contra el PLD, presentándonos como un grupo de corruptos, como un grupo de incapaces; porque esa no es la realidad”, manifestó.

Durante una asamblea con presidentes de comités intermedios y de base del PLD en la circunscripción número 1 de la capital dijo que contrario a los que atizan protestas, el masivo apoyo al gobierno viene de las bases del pueblo que ha visto mejorar sus condiciones de vida.

Dijo que los servicios públicos de salud y otros no tienen carácter asistencialista, sino que se distribuyen como derechos que les corresponden como ciudadanos; agregando la tanda extendida en educación, las estancias infantiles, la tarjeta solidaridad, y otros.

“Y por los acontecimientos que han ido acaeciendo en República Dominicana, estas elecciones se han convertido en un plebiscito previo a las elecciones presidenciales”, indicó Contreras.

