Contrataciones Públicas indaga procedimientos en Jarabacoa

Sede del Ayuntamiento de Jarabacoa

Santo Domingo, 13 ago – La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) informó este miércoles que fue apoderada de una denuncia por alegadas irregularidades en el procedimiento de comparación de precios realizado por el Ayuntamiento de Jarabacoa para la Remodelación del Salón Comunal de la Urbanización Medina.

De acuerdo con la denuncia recibida el 11 de julio de 2025, el referido procedimiento realizado por un monto de RD$1,078,775.51 no fue publicado en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP), lo que viola los principios de legalidad, transparencia y publicidad. También se señala un incumplimiento de los plazos establecidos y otras disposiciones contenidas en la normativa vigente.

Ante estos señalamientos, el órgano rector indicó, en nota de prensa, que inició la fase de instrucción, con el propósito de recabar información, garantizar el debido proceso y adoptar una decisión bien fundamentada, conforme a lo establecido en el artículo 26 de la Ley 107-13, sobre los Derechos de las Personas en sus Relaciones con la Administración y de Procedimiento Administrativo.

Agotada esta fase, se procederá al análisis, ponderación y decisión del caso, examinando el principio de juridicidad, el cumplimiento de la Ley 340-06 de Contrataciones Públicas, así como del Reglamento de Aplicación 416-23 y de las políticas y directrices emitidas por la DGCP, a fin de determinar la existencia o no de causales de nulidad absoluta o anulabilidad en el marco del régimen de contrataciones públicas.

La institución reiteró su compromiso de garantizar la transparencia y el cumplimiento del marco legal, velando por el uso correcto de los fondos públicos.EFE

rsl