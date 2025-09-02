Contraloría apoya educación sostenible cuadernos reciclados

Félix Santana entrega cuadernos

COTUÍ, SÁNCHEZ RAMÍREZ, República Dominicana.- Niños de la escuela Agustín Herrera Rodríguez, en la comunidad El Platanal, provincia Sánchez Ramírez, recibieron cuadernos reciclados entregados por la Contraloría General de la República (CGR).

La donación de la CGR, encabezada por su titular Félix Santana García, se inserta en el programa de Sostenibilidad y Responsabilidad Social de la institución.

Santana García explicó que gracias a una alianza con la Fundación Cuadernos x Un Mañana, 750 estudiantes dominicanos en condiciones de vulnerabilidad cuentan con sus libretas.

De ese total, 1,020 fueron entregados directamente en la escuela Herrera Rodríguez, mientras que los restantes se distribuyeron en diez otorgamientos adicionales coordinados a través de la fundación.

CONTRALOR DESTACA VALOR DE LA SOLIDARIDAD



Durante el evento, el contralor destacó el valor de la solidaridad y reafirmó el compromiso de la institución que dirige con la educación y la niñez.

“Cada uno de estos cuadernos representa una oportunidad para que nuestros niños sigan aprendiendo, soñando y construyendo un mejor futuro”, expresó.

La iniciativa también fue posible gracias al esfuerzo de los colaboradores de la Contraloría, quienes recolectaron 500 cuadernos usados.

Estos fueron entregados a la fundación para su clasificación y separación de las hojas; las utilizadas se enviaron a la empresa Green Love para su reciclaje, y las nuevas aprovechadas en la elaboración de las libretas.

APORTE ECONÓMICO

La institución también aportó RD$99,446 para su producción.

Además, los estudiantes participaron en dinámicas recreativas, disfrutaron de inflables y compartieron meriendas.

agl/of-am