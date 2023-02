Contralor sugiere materia antifraude, retomar moral y cívica en escuelas

Félix Santana García

SANTO DOMINGO.- El nuevo contralor general de la República, Félix Antonio Santana García, propuso al Ministerio de Educación incluir una asignatura vinculada a la lucha contra el fraude en el currículo escolar de nivel básico con el propósito de fomentar la cultura de la honradez en los estudiantes.

Asimismo, el funcionario recomendó al ministerio reincorporar y revalorizar la materia moral y cívica a los programas educativos como forma de contribuir al combate a la corrupción en la sociedad dominicana.

“Hay que educar al pueblo dominicano desde la niñez en el sentido de que no debe ponerse las manos a lo que no le corresponde, que se conforme con lo que Dios le permite agenciarse como ingreso y que no envidie lo del otro”, enfatizó Santana García en un acto público en que habló ante personal bajo su mando.

Dos semanas después de asumir la conducción de la Contraloría General de la República, reunió a los empleados de las unidades de Antifraude y Auditoria, delineó su plan de acción y planteó sus conceptos sobre la tarea puesta en sus manos.

Preservar los recursos del Estado

“Desde esta Unidad Antifraude se busca educar. Nosotros tenemos planes, a través del Departamento de Comunicación, de desarrollar una campaña educativa en la que no se vea a la Contraloría como una institución con el fuete o la correa; nosotros no estamos para eso, estamos para preservar los recursos del Estado”, indicó el funcionario.

En ese contexto, también destacó que la Unidad Antifraude, creada por iniciativa del Presidente Luis Abinader Corona, no solamente analizará auditorías especiales, sino que también va a educar para transformar la cultura del servicio que ofrece la administración pública, impactando el marco presupuestario del Estado.

Durante el encuentro, el contralor instó a los colaboradores a convertirse en centinelas del buen uso de los fondos públicos, siendo diligentes y efectivos, apegados siempre a lo establecido en la Ley 10-07 y su Reglamento de aplicación 491-07.

Propósitos

El contralor expresó que entre los propósitos de su gestión está “tratar de que los procesos mejoren, de que sean mucho más eficientes, porque el pueblo lo espera… Siempre que llegue a nuestras manos un libramiento, un contrato, una nómina de empleados que han pasado horas y horas trabajando, debemos pensar en el semejante, en el hermano dominicano que está esperando ese recurso”.

Señaló que esos recursos deben llegar de forma transparente y cumpliendo con todas las normas básicas de control interno.

“Vamos a trabajar unidos, vamos a trabajar para dejar un legado a la sociedad de una Contraloría más moderna, más sabia, más eficiente y moralista, cuidémonos todos con los procesos que revisamos a la luz de las Normas Básicas de Control Interno (Nobaci) y demás controles”, exhortó el funcionario a los colaboradores.

En el encuentro estuvieron el director de la Unidad Antifraude, Leonidas Radhamés Peña Díaz; el director de Auditorías Especiales, Francisco Tamárez Florentino; el director de Auditoría Interna, Cecilio Disla; la directora de Recursos Humanos, Paulina Núñez; el director de Planificación y Desarrollo, Atahualpa Ortiz; el director Jurídico, Genaro Jiménez Nassar y el asesor del Despacho, Jesús Catalino Martínez, entre otros.

