Contra el voto el dominicano en el exterior

EL AUTOR. es especialista en bienes raíces. Reside en Florida.

POR ANGEL PEREZ



Debido al COVID-19 y la crisis política en las suspendidas elecciones municipales. en RD hay que reflexionar sobre el voto dominicano en el exterior.



Cierto es que votar es un derecho Constitucional pero no hacerlo es un derecho Civil también. Cierto es que votar es un derecho Constitucional pero no hacerlo es un derecho Civil también. La diáspora dominicana debe abstenerse de votar y no contagiarse con el COVID-19 porque el PLD y el PRM que son los que tienen más probabilidades de ganar, no merecen que hagamos ese sacrificio, por las razones que expongo a continuación:



1ro. Pagamos los impuestos más altos en toda la región.

2do. Los dominicanos sufrimos vejamenes por servícios de aduanas en mudanzas, envíos, etc.

3ro. El seguro/Programa Cielo RD no es confiable y es unifuncional.

4to. Los limitados horarios de servicios al público tanto por teléfono, e-mails o presenciales son una afrenta a la comunidad que los paga.

5to. Servicios consulares en el exterior (pasaportes, cartas de Ruta, Apostillamiento, actas, etc. ) son caros y tardíos.

6to. No tenemos una política de estado para ayudar a los nuestros en asuntos legales, médicos y de otra índole.

7mo. Los congresistas en nuestro nombre no sirven para nada que no sean sus intereses.

8vo. Tenemos una nómina en el servicio exterior, s, cara, mala y que desangra las finanzas de la nación en nombre nuestro y contra nuestros derechos.



La situación anterior no ha cambiado con el partido de gobierno y por otro lado los de la oposición solo tienen interés en el quítate tú para ponerme yo. De ahí mi exigencia de respeto y reconocimiento a la diáspora la cual merece tener trabajadores y cónsules de sus comunidades, que conocen sus problemas y necesidades.



El dominicano en el exterior está urgido que los políticos brinden hechos y propuestas que lo dignifiquen. No podemos seguir siendo maquinistas buenas solo para enviar remesas, cajas de comida y ropa, hacer turismo familiar pagando impuestos caros y asistiendo a cenas o desayunos de cientos de dólares cuando quieren nuestro voto y dinero.



Esta comunidad tiene que poner precio a su voto y no seguir siendo comida para la panza de los parásitos políticos que engordan sus bolsillos en nuestro nombre. Por eso te pido que no te arriesgue cuando ellos no lo hacen por ti.

