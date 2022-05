Continúa en Haití tercera semana huelga de secretarios judiciales

Puerto Príncipe, 24 may.- Tras seis semanas consecutivas los secretarios judiciales de Haití prosiguen hoy una huelga, mientras las negociaciones con el Gobierno vislumbran una tregua.

La asociación que representa a estos empleados anunció que el movimiento continúa hasta nuevo aviso, y felicitó su determinación, coraje y firmeza en la lucha por su bienestar dentro del sistema de justicia.

Los huelguistas piden mejores condiciones laborales, aumentos salariales y acceso a tarjetas de débito, entre otros reclamos.

En tanto, el ministro de Justicia, Berto Dorcé, aseguró que el Gobierno no puede satisfacer esas reivindicaciones.

«El gobierno no podrá tener en cuenta el aumento salarial exigido por los empleados administrativos. Sin jerga, pero con amabilidad, expliqué a los secretarios que no pueden pedir el mismo sueldo que los jueces. Les hice entender que, a pesar de la voluntad, no hay medios para ello», confirmó el titular al diario Le Nouvelliste.

Dorcé recordó que todos los funcionarios, incluidos los administrativos, recibieron un aumento recientemente, y afirmó que trabajan para sanear la nómina del ministerio.

Los secretarios judiciales iniciaron su movimiento el 12 de abril, y desde entonces muchos de los juzgados estuvieron cerrados u operan de manera muy limitada.

No obstante, abogados denunciaron la semana pasada que la huelga de los empleados es «selectiva», porque algunos exigen elevadas sumas a los jueces para realizar su trabajo.

El gremio protagonizó varias huelgas en los últimos años, lo cual paraliza el sistema judicial, mientras más del 85 por ciento de la población carcelaria sufre prisión preventiva prolongada.

of-am