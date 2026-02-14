Consulado de RD en Barcelona celebrará Orgullo Quisqueyano

BARCELONA, ESPAÑA. – El Consulado General de República Dominicana aquí anunció la celebración de la segunda edición de la Semana del Orgullo Quisqueyano, del 16 al 28 de febrero próximo en la Sala Polivalente Abigail Mejía de esta sede consular.

La iniciativa busca resaltar la riqueza cultural e histórica de la nación caribeña, así como fortalecer el sentido de identidad y pertenencia de los dominicanos residentes en Cataluña, Aragón y Andorra.

Las actividades se enmarcan en la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional.

MANTENER VIVOS LOS VÍNCULOS

El cónsul general, Antonio José Gómez Peña, destacó la importancia de mantener vivos los vínculos entre la comunidad dominicana en el exterior y su patria, y subrayó que preservar las tradiciones nacionales constituye una forma de reafirmar la identidad.

AMPLIA Y VARIADA PROGRAMACIÓN

La programación comenzará el 16 de febrero con la presentación en formato microteatro de la obra “Lo vinieron a buscar”, del dramaturgo dominicano Rover Wells.

El 18 se realizará un podcast en vivo con el bachatero Dalvin La Melodía, nominado a los Premios Soberanos, quien compartirá su experiencia de superación.

El 19 está prevista la conferencia-taller “Sembrando en mi mente: El Método Avión”, a cargo del coach José Darío Vásquez, enfocada en el desarrollo personal y empresarial.

Proseguirá el 24 con la conferencia “Visión histórica de la geopolítica de la República Dominicana”, impartida por el embajador y geopolítico Iván Gatón.

El 25 se proyectará el documental “Sucre (Azúcar): Miquel Ballester, el navegante del azúcar”, presentado por Vicky Roldán Carrasco y Consuelo Velázquez, y el 26 estará dedicado al talento artístico con “Voces de Quisqueya en el Exterior”.

La clausura tendrá lugar el 28 de febrero en el Centro Cívico y Cultural La Bòbila, en L’Hospitalet de Llobregat.

agl-sp