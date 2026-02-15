Construirán Centro Urgencias en el Downtown de Punta Cana

PUNTA CANA, República Dominicana. – Clínica Abreu CDD y Downtown Punta Cana construirán un moderno Centro de Urgencias e Imágenes Diagnósticas, como ancla de un circuito integral de salud dentro del Centro Turístico Downtown (CTD).

La nueva institución entrará en funcionamiento en un contexto donde la salud y la educación son dos de las principales preocupaciones de quienes evalúan mudarse o fijar residencia en nuevos destinos.

Con esta alianza Clínica Abreu CDD y Downtown Punta Cana reafirman su compromiso con el desarrollo sostenible de la región Este.

También integran la salud como pilar estratégico para aumentar la competitividad, fortalecer la plusvalía y consolidar a Punta Cana como una ciudad preparada para el futuro.

CRECIMIENTO ACELERADO

La iniciativa responde al acelerado crecimiento urbano, turístico y poblacional de la región Este, y representa un hito para la infraestructura sanitaria de Punta Cana que evoluciona con exigencias propias de grandes centros urbanos.

Los ejecutivos destacaron que la disponibilidad de servicios esenciales como salud de alta calidad constituye un factor decisivo que impulsa la demanda residencial, eleva la plusvalía y fortalece la confianza del inversionista.

En ese sentido, la llegada de Clínica Abreu CDD, reconocida por su trayectoria, posiciona a Downtown Punta Cana como un sitio de desarrollo con respaldo real para residentes, visitantes y el ecosistema empresarial.

El Centro Turístico Downtown abarca una extensión de 38,000 metros cuadrados y contará con un área destinada a consultorios y unidades médicas disponibles para venta y alquiler, promoviendo la incorporación de especialistas y grupos médicos.

La clínica contará con tecnología médica avanzada, protocolos estrictos de calidad y un equipo profesional de amplia trayectoria, con capacidad de respuesta sanitaria a una zona que recibe más de 6 millones de turistas al año y alberga 250 mil residentes permanentes.

