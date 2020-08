Consorcio anuncia sometimiento de Danilo y otros exfuncionarios de la RD

Los Tres Brazos

SANTO DOMINGO.- Las empresas que conforman el Consorcio INFEPA-TITULATEC anunciaron el sometimiento por ante el Tribunal Contencioso Administrativo del expresidente Danilo Medina y de exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE) y otros organismos, por lo que entienden es un abuso de poder y prevaricación que cometieron contra los demandantes en el caso de los terrenos de Los Tres Brazos.

Jose Abel Deschamps y Tomás Castro, abogados del consorcio, expresaron los sometidos tanto civil como penalmente serán además del Mandatario, el exprocurador Jean Alain Rodríguez y el exdirector de Ética Gubernamental, Lidio Cadet. También otros importantes exfuncionarios que se prestaron a una “flagrante violación al Derecho de Propiedad y la Libre Empresa establecidos en los artículos 50 y 51 de la Constitución”.

A este respecto, indicaron que han sido víctimas de una manipulación de la realidad y de los hechos por parte de altos funcionarios que desempeñaron cargos hasta el 16 de agosto.

Los hechos

En julio del 2018 el Procurador General anunció en rueda de prensa el sometimiento a la Justicia de once personas, entre ellas funcionarios públicos, ex funcionarios y empresarios, acusadas de adquirir terrenos del referido sector “de mala fe” para luego “estafar a miles de familias y a la nación entera”.

Los sometidos fueron la registradora nacional de Títulos y ex registradora del Distrito Nacional, Rosabel Castillo; el ex director de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), Leoncio Almánzar Objío; el ex consultor jurídico de CORDE, Irving José Cruz Crespo; el ex gerente inmobiliario de la misma institución. Manuel Aybar Ferrando, así como los empresarios Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, los hermanos Caro, Julio César y Juana Inés Gómez Williams, y José Enrique de Pool Dominicci y agrimensores Antonio Ozuna Nolasco y Adonis Ruiz Mella.

Siete de los once imputados fueron favorecidos en octubre con una variación de la coerción, luego de que la Suprema Corte acogiera un recurso interpuesto por el grupo.

Piden pago de RD$1,300 millones

Este miércoles los abogados Deschamps y Castro dijeron en su document9: «Vamos a tomar las acciones legales y punibles de lugar cuando se hayan instalado por completo las nuevas autoridades del Ministerio Público, en la persona de lanueva Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, procediendo por las vías civiles y penales, lo que representa nuestra posición firme de limpiar nuestro honor, nuestra honra y nuestro buen nombre ante la opinión pública nacional e internacional»,

Entre otras cosas solicitan el pago de cerca de 1,300 millones de pesos como compensación, de los cuales 800 serían por daños y perjuicios contra el consorcio empresarial y un astreinte de 25 mil pesos diarios así como la nulidad del decreto del Poder Ejecutivo 392-16, que dio inicio a una persecución judicial de que los ejecutivos de sus empresas fueron objeto.

Los abogados de la parte demandante dicen tener las pruebas necesarias y suficientes para demostrar que el escándalo Los Tres Brazos “fue una estrategia para distraer la atención del caso Odebrecht y el jefe de campaña del mandatario saliente, el brasileño Joao Santana”, las que estarán a disposición del alto tribunal en el momento del depósito de la demanda.

of-am