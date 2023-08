Consolidar la FP impulsando una Alianza Opositora (OPINION)

EL AUTOR es secretario general del Partido Fuerza del Pueblo. Reside en Santo Domingo.

Por ANTONIO FLORIAN

25 días nos separan de la fecha escogida por el presidente Leonel Fernández y la Dirección del Partido, para depositar ante la Junta Central Electoral el padrón de Afiliados de la Fuerza del Pueblo.

Se trata, de un esfuerzo de trabajo desarrollado en los últimos dos años por la dirigencia y militancia del partido, trabajando día a día, mediante la utilización de diversos métodos y formas de afiliación; resaltando las jornadas Bochistas, los puntos verdes y la utilización de la tecnología digital.

La acogida de la población ha sido realmente asombrosa, con entusiasmo. Miles de dominicanos y dominicanas han entregado su cedula para empadronarse como militante de la Fuerza del Pueblo. Al trabajo de afiliación en las calles ha seguido un riguroso trabajo de organización y reclutamiento orgánico, llevado a cabo en todo el país y el exterior.

Por ello, además de contar para el día 25 de septiembre con Dos Millones de Afiliados, Fuerza del Pueblo puede exhibir 96 mil Direcciones de Base, 6 mil Direcciones Medias, 31 Direcciones Provinciales, 158 Direcciones Municipales, 15 Direcciones de Circunscripciones Electorales, 236 Direcciones de Distritos Municipales, organismos de dirección en los principales países de Europa, Estados Unidos , Sudamérica y el Caribe, así como una Dirección Central operando a toda capacidad bajo la conducción de la Dirección Política y el Presidente Leonel Fernández.

Al mismo tiempo, el partido ha conformado 65 Secretarias, distribuidas en 3 gabinetes: Orgánico, Temático y Social, en adición se trabaja en una formidableestructura electoral partidaria.

El crecimiento de la Fuerza del Pueblo y la simpatía en elpueblo dominicano de la candidatura de su líder, el Doctor Leonel Fernández, ha garantizado que más de 4 mil compañeros y compañeras se inscribieran a una candidatura de elección popular; por lo tanto, en este momento no cabe dudas del papel que juega en el escenario político nacional la Fuerza del Pueblo. Nuestro partido está presente en la mayoría de los países de Europa que componen la Circunscripción No. 3: con una fuerte presencia en España, Italia, Suiza, Alemania, Inglaterra y otros. En los Estados Unidos en la Circunscripción No. 1 y2, en lugares como: Boston y toda Nueva Inglaterra, New Jersey, Pensilvania, Atlanta, Georgia, New York, Miami, y en la Circunscripción 2, desde Chile, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Colombia, Centroamérica, Puerto Rico y las pequeñas Islas del Caribe, como San Martin, Curazao, la Guyana Francesa, Guadalupe y Aruba.

Los hombres y mujeres de Fuerza del Pueblo vamos a esta Batalla Electoral con la disposición de vencer, conscientesde los retos y desafíos que tenemos por delante, con la necesidad de convencer a la mayoría de los dominicanos y dominicanas de que un nuevo gobierno del Doctor Leonel Fernández implica retornar a la senda del progreso, desarrollo y prosperidad, pues solo, con el conocimiento, la experiencia de Estado y las relaciones internacionales que adornan al Doctor Fernández, podemos salir delante de la crisis en que el gobierno de Luis Abinader ha sumergido a nuestro pais.

UNA ALIANZA OPOSITORA: Para completar el triunfo electoral

El surgimiento de la alianza opositora “Rescate RD” forma parte de la estrategia para ganar el poder diseñada por nuestra organización, consciente de la necesidad de unir la mayor cantidad de fuerzas, recuperando la base original de apoyo de Leonel Fernández, el Bochismo y las fuerzas progresistas del pais. No hay duda de que, la confrontación que se desarrolla en la actualidad es una contradicción entre el pueblo dominicano liderado por el doctor Leonel Fernández y las fuerzas progresistas y la oligarquía criolla representada por Luis Abinader y la cúpula de su gobierno. De ahí, la importancia de una alianza electoral ganadora, ya que está en juego, no solo elpresente, si no el futuro inmediato de la nación dominicana.

Se trata de instalar un modelo de crecimiento y desarrollo al servicio de las elites tradicionales perjudicando así los intereses del Estado y la mayoría del pueblo dominicano. Desde el gobierno de Luis Abinader se impulsa pues, una visión económica que amplía la desigualdad y la brecha entre ricos y pobres, al tiempo que arruina y destruye los sectores productivos nacionales y la clase media, en tanto,que impulsa y favorece a grupos de importadores y capital transnacional. Socialmente este gobierno constituye una amenaza para los intereses nacionales, pues, amparado en las “buenas Intenciones” del presidente de la República, impulsa procesos clientelistas y populistas destinados solo a favorecer la re-postulación del presidente de la Republica.

Con el surgimiento de la “Alianza Opositora Rescate RD” se pone un freno a estas pretensiones y se crean las condiciones para un triunfo electoral opositor encabezado por el Dr. Leonel Fernández, quien sin duda será el próximo presidente de la Republica.