Consideran Punta Catalina no es una «termoeléctrica confiable»

Termoeléctrica Punta Catalina

SANTO DOMINGO.- El Comité Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático y el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente opinaron que la central termoeléctrica Punta Catalina no es confiable para hacer depender de ella la generación eléctrica de la República Dominicana.

Hicieron la advertencia en ocasión de una nueva salida de la unidad número 2 de esta termoeléctrica por un fallo en la caldera.

MÚLTIPLES FALLAS TÉCNICAS

Dijeron que “desde el año 2023 se sabe de manera cierta y sin ninguna duda de que Punta Catalina no puede operar de manera normal, porque adolece de múltiples fallas técnicas estructurales que impiden su funcionamiento”.

Alegaron que una auditoría técnica forense realizada por la empresa estadounidense Sargen & Lundy (S&L), contratada por el Estado dominicano mediante licitación pública internacional, identificó 51 tipos de fallas en estas dos plantas.

Señalaron que estas fallas tienen una probabilidad media y alta de ocurrir de un 54.9% y que la probabilidad de que el impacto de las mismas sea entre medio y alto es de un 64.7%.

Dijeron que esta auditoría localizó estas fallas en zonas y equipos estratégicas como son las calderas, el sistema de lubricación, las turbinas, el sistema AQSC responsable de retener las micropartículas de carbón para que no salgan al aire, l sistema de alerta y de respuesta a incendios y la correa de transportación del carbón desde los barcos hasta el almacén.

MALA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Las dos entides dijeron que un indicador de la mala calidad de la construcción de Punta Catalina es el dato que ofrece la auditoría técnica forense de que el 20% de las soldaduras en las calderas son de mala calidad, hasta el 58%.

“Basado en este análisis, la auditoría técnica forense determinó que Punta Catalina no era confiable y que su puesta en operación suponía un alto riesgo para ella, para el personal que labora en la misma, y para el entorno”, afirmaron.