Consejo Transición Haití inicia proceso contra primer ministro

Alix Didier Fils-Aimé.

Puerto Príncipe (EFE).- El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, cuyo mandato vence el próximo 7 de febrero, anunció este viernes que puso en marcha el proceso de destitución del primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé.

«La decisión está tomada. Se están siguiendo los procedimientos normales para que se publique en la imprenta nacional» la destitución, dijo en una rueda de prensa el asesor presidencial, Edgard Leblanc Fils, un día después de que se informara de que cinco de los siete miembros con derecho a voto del Consejo pidieron la salida de Fils-Aimé y EE.UU. rechazara esta iniciativa.

La determinación se tomó «por mayoría cualificada para cambiar al actual primer ministro y sustituirlo por un primer ministro del Gobierno interino con un plazo máximo de 30 días», declaró Leblanc Fils, quien afirmó que el sustituto de Fils-Aimé será miembro del actual Gobierno.

«Se ha tomado una decisión. Y se acabó», insistió en la rueda de prensa celebrada en la Villa d’Accueil, en Puerto Príncipe, donde opera el Consejo Presidencial.

En la rueda de prensa también participó el asesor presidencial, Leslie Voltaire, quien confirmó la disolución del CPT el 7 de febrero.

«Nos iremos el 7 de febrero. Hay gente que no lo ha entendido bien. Pero el 7 de febrero, el CPT se irá», afirmó al tiempo que criticó el hecho de que los actores políticos no hayan logrado una fórmula única para sustituir este organismo a partir de ese día.

La composición del CPT

El CPT está compuesto por nueve miembros, siete con derecho a voto y dos observadores. Fue investido el 25 de abril de 2024 con la misión de restablecer la seguridad en los territorios en poder de las bandas armadas, organizar elecciones generales inclusivas, honestas y democráticas, celebrar un referéndum sobre un proyecto de Constitución y favorecer la reanudación de las actividades económicas, puntos que no se han logrado hasta el momento.

sp-am