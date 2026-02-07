Consejo Presidencial de Haití entrega mandato a Alix Didier

Puerto Príncipe, (EFE).- El presidente del Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT), Laurent Saint-Cyr, transfirió este sábado el mandato del país al primer ministro, Alix Didier Fils-Aimé, a quien le encomendó el Poder Ejecutivo.

«Este 7 de febrero finaliza el mandato del Consejo Presidencial de Transición. A partir de hoy, el CPT deja de existir y de ejercer el Poder Ejecutivo. Aunque se constata el fin del mandato del CPT, Haití no entra en un vacío. Ahora, el Consejo de Ministros, bajo la dirección del primer ministro, asumirá las responsabilidades», declaró Saint-Cyrs.

Este sábado estaba prevista la toma de posesión de las autoridades electas en unos comicios generales que no se avizoran en un país sacudido por una crisis severa en prácticamente todos los órdenes.

La noche del viernes se celebró una reunión entre el alto mando de la Policía Nacional de Haití, los directores departamentales y el comandante en jefe de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), el general Godfrey Otunge.

«El objetivo de esta reunión es tomar medidas para aumentar la seguridad en todo el territorio para el final de esta semana especial», escribió el director general de la PNH, André Jonas Paraison, en su página de Facebook.

Los malos resultados del Consejo Presidencial de Haití

El Consejo lo creó las Naciones Unidas en abril de 2024, para ejecutar acciones dirigidas contra las poderosas bandas armadas que controlan el 90 % de Puerto Príncipe y otras localidades del país, así como mejorar la economía del país más deprimido de América, celebrar elecciones generales e impulsar un referendo para modificar la Constitución.

Ninguna de estas metas se cumplieron y el CPT concluyó su misión con notas negativas.

Más de 10.000 personas han sido asesinadas en Haití durante el mandato del CPT, creado por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, mientras que el porcentaje de la región metropolitana de Puerto Príncipe bajo el control de las bandas ha pasado del 80 % al 90 %, según cifras de la ONU, y nuevas zonas de ciudades de provincia están controladas por grupos armados.

Esta misma semana, la Embajada de Estados Unidos en Haití informó de la llegada a la capital haitiana de tres barcos de la Marina de Guerra estadounidense, como parte de la Operación Lanza del Sur y para garantizar un Haití «más seguro y próspero».