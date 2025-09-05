Consejo dominicano de Zonas Francas aprueba 12 empresas

Santo Domingo, 5 sep.- El Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación aprobó la instalación de 12 empresas en distintos parques de la República Dominicana, que generarán mil 71 empleos y un ingreso estimado de 16.4 millones de dólares, informó hoy.

También fueron admitidos dos parques industriales, los cuales estarán ubicados en el municipio de Monte Plata y en Jacagua, provincia Santiago de los Caballeros.

La sesión de trabajo de dicho Consejo fue presidida por el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Víctor «Ito» Bisonó, quien expresó su confianza en que las zonas seguirán su expansión, con la meta de superar los 200 mil empleos y con resultados satisfactorios en atracción de inversiones y diversificación en términos de destinos y productos exportados.

Sostuvo que el entorno empresarial que hay en el país contribuye con el crecimiento y fortalecimiento del sector.

Entre las próximas empresas que se instalarán en el país figuran Ark Dominican Republic, para fabricación de arnés de cables y World Emblem, que se dedicará a la producción de parches y emblemas bordados.

Además, Global Resouces Internacional, para la creación de dispositivos médicos desechables, mientras que Aviat Logistics Services ofrecerá servicios logísticos.

También recibieron luz verde las empresas Tabacalera de García, cuyo fin es almacenar y procesar tabaco y DP Inova Brands, que ofrecerá servicios logísticos enfocados en almacenamiento de etiquetado, empaquetado y distribución internacional de joyas, accesorios de moda y textiles.

Asimismo, Wilpack Manufacturing, dedicada a la fabricación de piezas y partes de plásticos, papel y metal para dispositivos médicos eléctricos electrónicos.

Esas empresas radicarán en las provincias de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y La Altagracia.

