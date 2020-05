Conozca las 7 diferencias entre Abinader y Gonzalo

EL AUTOR es promotor de inversiones y negocios. Reside en Suiza.

Este parece un artículo largo pero se lee muy rápido. Si usted quiere léalo en una semana, pero léalo completo. Puede leer una diferencia por día. Y así nos evitaremos muchísimos problemas en el futuro de nuestra nación.

Durante la campaña del 2016, en un artículo titulado “Una propuesta de reality show para Luis Abinader”, de fecha 26 de noviembre del 2015, ilustré las cualidades y atributos de Luis Rodolfo Abinader Corona (Desde entonces A-DI-BI-NA-DER).

Para entonces ilustraba del peligro y del alto riesgo de elegir a un diletante como presidente, alguien que nunca ha producido nada, que nunca ha sido ni siquiera Alcalde Pedáneo, sin ninguna experiencia de Estado, que nunca ha escrito ni publicado ni siquiera un paquito, que pudiera usar como referencia en sus criticas o en su vacío programa de gobierno.

Ahí le pedía al presidente Medina que nombrara a Adibinader como Gobernador de Pedernales, a modo de reality show, para que Luis demostrara que podía gobernar algo, sin quebrar el país como ha quebrado las empresas que le han puesto a dirigir.

Ver el citado artículo en el siguiente link: https://almomento.net/opinion-una-propuesta-de-reality-show-para-luis-abinader/

Efectivamente el pueblo que no es tonto, no se equivocó. Esto ha permitido el avance y el progreso del país, pero sobre todo de la estabilidad económica del país. Lo cual los organismos internacionales, como Banco Mundial y CEPAL certifican. Pero más importante lo certifica el empresariado nacional y la inversión extranjera, la cual se alejaría si el caos que representan Luis y el PRM lograban confundir a la población, como de nuevo, intentan hacerlo ahora. Pero de una manera más peligrosa y rabiosa.

Pienso propicio establecer algunas diferencias entre Luis Rodolfo Abinader Corona y el presente candidato, Gonzalo Castillo, quien representa “la continuidad” de dicha estabilidad económica, así como el progreso y el bienestar de todos los dominicanos. Y más en esta nueva crisis económica global que se avecina.

Nada ha cambiado en Abinader desde el 2016 y por lo tanto no está en la capacidad de gobernar nada. Por lo que es oportuno que veamos y analicemos solo algunas diferencias entre Luis Abinader y Gonzalo Catillo.

UN TIPO ABURRIDO:

Abinader ha manifestado en diferentes programas de radio y televisión que es “un tipo aburrido” específicamente en una entrevista con Nuria y en una entrevista en A lo “Fucked” Radio.

Gonzalo es un tipo “bonachón” y divertido:

Gonzalo Castillo, es un tipo “bonachon” y divertido, que le gusta compartir entre amigos, parientes y relacionados. Se le ha visto en videos que circulan en las redes, cantando en un combo improvisado, vestido de bermudas y camisa playera. Vestido con su “penco-flow”.

UN TIPO TACAÑO Y MISERABLE:

Luis Abinader ha mostrado ser un tipo tacaño y avaro; así lo declaró él mismo en un programa de Nuria: “Yo no le doy mis cuartos a nadie”. “A ninguno de esos vagos por ahí”. Y ni hablar de cuál ha sido su comportamiento en la presente crisis de salud para los más desafortunados.

No ha sacado un peso de sus bolsillos para donar nada. Todo lo han pedido en donación a gente ingenua que, se creen el cuento de “el camio vacío”.”.

Luis Adibinader, a pesar de ser dueño de una fábrica de cemento, ilegalmente establecida y operando, que por cierto está desbastando un parque nacional, en Azua, no ha regalado ni media funda de cemento. Todo lo contrario promueve carpas de circo, hechas de vinil y plástico. Evidentemente que esto es para que la gente no empiece a pedirle.

Uno ve las imágenes que postean desde la casa de Luis y se dá cuenta de que es medio miserable. Sin mencionar los comentarios de las personas que trabajan para él, quienes se quejan de ser explotadas, con salarios de miseria.

GONZALO ES BUENO, SOLIDARIO Y GENEROSO:

Gonzalo, ha demostrado ser una persona buena, solidaria y generosa, no avara; dedicado a ayudar cuando se le necesita, de manera rápida y oportuna.

Gonzalo, ha puesto a disposición sus empresas, al servicio de los más necesitados, cada vez que se lo han solicitado:

Gonzalo, ha traído personas varadas en todos los confines del mundo, Médicos en Cuba, Venezuela, deportistas en Centro América, Estados Unidos, y más recientemente trajo al país a un grupo de pescadores que estaban desamparados en Jamaica, e igualmente un grupo de predicadoras, creo que desde Venezuela, etc. Pero no solo eso. Muchísimo más. El personal que colabora en sus empresas usted le aprecia la sonrisa en la cara. Gente que se siente a gusto.

UNA PERSONA IRRESPONSABLE QUE NUNCA CUMPLE LO QUE PROMETE:

Luis nunca cumple lo que promete. No solo es irresponsable y descuidado en sus acciones (cómo dar sugerencia al gobierno sin analizar a profundidad lo que propone) sino que nunca queda bien con nadie ni con nada.

Abinader es una persona, poco confiable, nunca cumple su palabra, a nadie, a menos que esté forzado a eso, o por causa mayor. Su personalidad es sintética, falsa y mezquina. Sus problemas con una buena parte de los líderes importantes de su partido es porque él siempre los pone de relajo y los coge de pendejos. Acuerdan algo y él nunca cumple. Hipólito, Carolina, David Collado, y cientos más que se han ido al PRD, cómo Héctor Guzmán son testigos.

Se inventó la ruta solidaria, para justificar salir a hacer campaña. Pero ha estado regalando alimentos de tercera. Y hemos visto en los medios y redes, denuncias de entrega de medicamentos vencidos. El pueblo dominicano aún está esperando los cuarenta mil (40,000) kits de pruebas rápidas para detectar el COVID19 que prometió al inicio de la pandemia.

GONZALO ES CONFIABLE Y RESPONSABLE, SIEMPRE CUMPLE LO QUE PROMETE:

Gonzalo, es una persona altamente confiable y responsable, de ahí sus éxitos personales y empresariales (recordemos que Luis no ha construido ni ha producido nunca nada, es un hijito de papi, que todo lo ha heredado, hasta el partido). Gonzalo siempre cumple lo que promete. Puedo dar el testimonio que así como Gonzalo solo Miguel Vargas, en cuanto al peso de la palabra empeñada. Si Gonzalo te dice SI, es Sí y si te dice NO, es no. Nada de medias tintas, como los charlatanes que buscan llegar a usurpar el poder sin mojarse los fundillos.

LUIS TIENE FAMA DE VAGO FRACASADO:

Luis es una persona de muy poco hacer. Durante esta crisis circularon imágenes de Abinader en su mansión, parqueado, con los pies encaramados, viendo series dramáticas (según él dice es su pasión). Él mismo confesó en el Show del Medio Día que, tenía 12 días sin salir de su casa, y que no daba ni un golpe, mientras los más vulnerables sufrían los embates y las desgracias de la presente crisis de salud. Luis salió de su cueva cuando vio y le dijeron que Gonzalo Castillo estaba en el frente de batalla luchando por los más necesitados, desde que salia el sol y muchas veces hasta muy tarde en la madrugada.

GONZALO ES TRABAJADOR, UNA PERSONA DE ACCION Y MUY EXITOSO:

Gonzalo Castillo ha estado tira´o al medio, él solo, sin seguridad ni guarda espaldas, resolviendo problemas, dando instrucciones para ayudar a los más necesitados. Hizo uno de los primeros donativos en efectivo a varias instituciones como la Clinica del Dr. Cruz Jiminian, Jumpeame, La Fundación del Padre Rogelio, entre otras incluidos varios emprendedores que estaban trabajando en crear instrumentos para conbatir el Covid19. Entre todas repartió veinte millones de pesos (RD$20,0000,000). Gonzalo es un hombre de acción.

DISPUESTO A USURPAR EL PODER A TODO COSTO:

Luis se hace de la vista gorda en cuanto a las acciones de sus correligionarios, que basicamente es la misma gente de los gobiernos de Guzman, Jorge Blanco e Hipolito Me¡jía. (Ojo don Hipolito es una persona noble y buena, así como la mayoría de los miembros de su familia). Hay serias sospechas de que han incendiado los principales vertederos de la ciudad y principales provincias con el proposito de culpar a las autoridades del gobierno, quienes han sido muy eficientes en sofocar dichos incendios.

Luis se lavó las manos ante las acciones irresponsables de su gente quienes se convirtieron en los principales vectores de contaminación del COVID19: (1) Con la Fatidica Boda de Punta Cana, (2) las celebraciones politicas de San Francisco, y hasta con (3) la convocatoria de un mitín político auspiciado por él mismo y el Presidente del PRM, Senador de la Provincia de Puerto Plata, para recibir al Peregrino.

Recientemente aparece una denuncia grave y seria que la Junta Central Electoral (JCE) y demás autoridades deben investigar y es que además del maridaje político con la Narco-Politica Venezolana (el Cartel de los Soles) a travez de la Funglode, como previamente denunciara el Periodista Jaime Bayly, ahora el Investigador Angel Martínez confirma, con pruebas, según él, de que Luis Abinader ha estado aceptado dinero del Narcotrafico local. Cerca de 12 millones de dolares para su campaña.

Ver la denuncia: https://www.instagram.com/tv/B_8Xfn9jAbN/?utm_source=ig_web_copy_link

Aparentemente la estrategia de Luis, ha sido criticar sin hacer ni trabajar en favor del pueblo dominicano. Hacer daño de manera directa o indirecta ha sido su principal actividad.

GONZALO GANARÁ PERO SIN HACER DAÑO:

Gonzalo Castillo, acuño la máxima “EL que está gana´o no pelea” para indicar que no es una persona conflictiva. Que está enfocada en llegar a la Presidencia de la Republica Dominicana, para reforzar y dar continuidad a todos los logros, que con mucho sudor y trabajo duro, que como país hemos alcanzado.

ABINADER CORONA ES UN TALIBAN MUY PELIGROSO

Abinader, es un “TALIBAN” que nació en República Dominicana. Que, para seguir su linaje de origen extranjero, también caso con otra persona del mismo origen. Siempre ha defendido a los de su clase. Y trata con desdén a los dominicanos. Que por ser humildes los llama vagos cada vez que puede. Abinader Corona defiende a cualquiera que sea de origen extranjero en contra de los dominicanos, así habiten de manera ilegal en nuestro país.

Ahora más que nunca hay que tener presente aquella frase del presidente Balaguer: “…de lo que se trata es de IMPEDIR que el país caiga en manos de gente que no sea verdaderamente dominicana”.

Abinader ha permitido, de manera muy consciente que, los miembros del PRM impongan el terror en las alcaldías que han ganado recientemente. No han llegado para dar continuidad a ningún programa municipal o para ejecutar algún plan brillante. No. Todo lo contrario:

Han impuesto “EL CAMBIO” (Vacío) y el “SE VAN” donde quiera que han logrado una mísera cuota de poder. No han considerado las políticas del MAP en el estado. Han despedido de manera despiadada a todo el vivo, sin importar, sin analizar, ni ver condiciones del personal, si hay mujeres embarazadas, personas enfermas y en licencias medicas. No les ha importado nada. Solo su angurria de poder.

Ya tienen un amplio historial de chantajes, boicots y sabotajes. El modus operandi de Luis y el PRM es parecido al de los terroristas que buscan conquistar el poder de manera “anarquica” no por las buenas. Han estado haciendo de todo, aceptando dinero de todo el mundo, haciendo compromisos con gente de cuestionada moral y según algunos con gente del bajo mundo. El 85% de la opinión pública considera que Abinader y el PRM incendiaron el vertedero de Duquesa, Haina y Rafey, AFEY, entre otros, con el propósito de perjudicar al gobierno y que esa crisis ambiental saque al gobierno del poder. Solo que, igual como descodificamos todos los demás complots, en coordinación con Leonel Fernández, también este lo advertimos a tiempo y hemos hecho que “el tiro les salga por la culata”.

https://twitter.com/WANDYRAMIREZV/status/1256628583210061825?s=20

Ahora todo mundo percibe que Luis Abinader y el PRM son los autores materiales e intelectuales de esos incendios. Y la gente ahora les reconoce como talibanes y terroristas anárquicos. No pasarán. No debemos ni podemos permitir que sigan imponiendo el caos y la anarquía en el país, en nuestra economía, a nuestra inversión extranjera. O esto será peor que Venezuela.

GONZALO CASTILLO ES SANO, DE ORIGEN NOBLE Y HUMILDE.

Gonzalo es un dominicano de pura cepa, naci´o y cria´o en Barahona. Hijo de un barbero y una ama de casa, que con mucha lucha logró salir adelante, como muchísimos dominicanos de bien, en buenas posiciones.

La virtud que más destaca en Gonzalo es su bondad y su humildad, no se la tira, no se la da, no anda ninguneando a nadie, como hacen otros candidatos. Es una persona solidaria porque conoce la pobreza desde adentro —otros no pueden ser como él, porque a pesar de venir de países desbastados y miseriosos, nunca han vivido en la pobreza. Nunca han trabajado desde abajo para construir nada, todo ha sido regalado o heredado, no conocen el valor de la solidaridad. Solo ve a las personas desde el punto de vista de la utilidad. Si le es útil a su causa egoísta es bueno, sino entonces esa persona no sirve y se le debe alejar o atacar—.

Como se dice en el viejo dialecto Milanés (ver la fonética): “IL PUERETU CH´IL MONT SCAM OR FA LA PUSS OR FA DAM” –-Es decir el miserable que logra progresar o se la da de la gran vaina o hace daño. Eso es Luis Abinader—.

LUIS ABINADER NO TIENE NINGUNA EXPERIENCIA DE ESTADO

Como establecíamos en nuestro artículo del 2015, es necesario que cualquiera que aspire a dirigir los destinos de 10.5 millones de personas, tenga al menos experiencia de estado, en cualquier posición, así sea como Alcalde Pedáneo. Gente que haya iniciado una carrera de servicio publico, que se haya formado. Que haya dedicado tiempo a entender cómo funciona el estado, en cualquier posición ejecutiva, legislativa o judicial.

Pero ADIBINADER no tiene absolutamente ninguna experiencia de estado, más que haber estado 2 años en un consejo, donde servía de sello gomígrafo del responsable de dicho consejo del sector eléctrico, lo cual le sirvió para hacer negocio con las Edes cuando estas pasaron al sector privado, y que se dice que eran personas allegadas a Luis. A lo mejor este fue su primer acto de lobbismo, para no usar la frase “Trafico de Influencia” o “Corrupción”.

Pero también esta conexión le valió para conseguir los permisos de exploración de la fábrica de cemento de su familia, operando en la actualidad, de manera ilegal, según el Ministro de Energía y Minas. Pero lo peor de todo explotando un parque nacional en la provincia de Azua.

A este le dan un dedo y se coge el cuerpo entero. Luis es un peligro para el país.

GONZALO ES UN GRAN GERENTE, CON GRAN EXPERIENCIA DE ESTADO:

Gonzalo Castillo, fundó su primera empresa a los 21 años. Casi inmediatamente después de salir del Loyola. Es un gran técnico que se formó y adquirió habilidades gerenciales.

Hoy es presidente de un grupo de empresas muy conocidas, que se fundaron hace más de 30 años. Las cuales él Preside junto a familiares, su hijo, su señora. Etcétera. Una verdadera familia que ha trabajado para salir adelante. Nada heredado, todo sudado y con mucho esfuerzo desde sus inicios.

Sus empresas que fueron fundadas con la misión y visión de salvar vidas, de mejorar la calidad de vida de las personas. Lo que lo convierte en un gerente con una vocación noble y solidaria. La cual siempre pone de manifiesto en cada crisis.

Gonzalo Castillo se ha ganado, con su propio esfuerzo, el derecho de ser merecedor del favor de todos los dominicanos, porque él siempre ha estado ahí para cada uno de nosotros. Y ni hablar de su gran experiencia de estado:

7 años como Ministro de Obras Públicas, sin ser Ingeniero Civil. Pero que demostró ser uno de los más exitosos y productivo ministro que haya pasado por esa institución. Sus programas han sido novedosos y cada vez que estamos en las calles vemos y gozamos de una seguridad vial, sin precedentes. Un verdadero modelo para América Latina y el mundo.

CONCLUSION

Luis Abinader, no está apto para gobernar ni dirigir nada. A menos que se busque crear un desastre de manera premeditada e intencional. Si lo que los dominicanos queremos es inventar para saber lo que sienten los venezolanos:

Experimentar vivir en la miseria y en la escasez, entonces podemos dejar de darle continuidad al progreso y a la estabilidad que vemos en nuestra economía.

Lo evidente no necesita demostración:

Si antes de la pandemia veíamos tapones por donde quiera, es porque todos aquellos que han logrado progreso y alguna posibilidad económica se ha comprado un vehículo. Los vehículos no lo regalan.Y eso significa que son muchísimas las personas que han podido hacerlo. Solo para ilustrar un solo indicador de la confianza del pueblo dominicano.

Pero si eso cambia (Con un salto al vacío) es muy probable que usted no pueda cumplir con sus compromisos de pagar el carro, la casa, etcétera, debido a la crisis económica y financiera que la gente incapaz, alrededor de Luis y el PRM, crearían de inmediato, así mismo como el caos y la crisis que han creado en cada ayuntamiento y municipio donde han logrado un poco de poder. Mejor botón para una muestra no podían darnos del desorden que se impondría en el país. Eso sería un cambio muy peligroso.

Si uno es “loco” entonces puede seguir apoyando al PRM y veremos como se jode todo.

Esa gente, loca y furibunda, junto con Luis Abinader son un verdadero peligro para el país. Para la economía, para su salud, para tu negocio. Son un peligro para todos, hasta para ellos mismos.

wandyramirez@gmail.com

JPM

