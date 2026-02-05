Conmemoran este jueves Día Mundial Contra el Cáncer

SANTO DOMINGO.- El Día Mundial contra el Cáncer se conmemora este jueves para sensibilizar sobre la detección temprana y tratamiento de esta enfermedad, por lo que la Sociedad Dominicana de Oncología Médica llamó a persistir en campañas de prevención y a llevar estilos de vida saludables..

La doctora Angela Cabreja, presidenta de la entidad, explica que el cáncer es una enfermedad caracterizada por el crecimiento descontrolado de células anormales que invaden tejidos y órganos, y que surgen en cualquier parte del cuerpo.

Refiere que los factores de riesgo son la genética, exposición a sustancias químicas y radiaciones, infecciones virales y bacterianas, mala dieta, tabaquismo y consumo de alcohol.

Explica que la prevención apunta a eliminar los factores de riesgo, como dejar de fumar, que constituye la principal causa de cáncer prevenible, así como consumir frutas, verduras y granos integrales.

Igualmente, recomienda desarrollar algún tipo de actividad física regular, protegerse del sol, vacunarse para prevenir contagio del Virus del Papiloma Humano (VPH) y hepatitis B, y realizarse chequeos médicos regulares.

Llamó a la población a tomar medidas preventivas y a buscar atención médica inmediata si se presentan síntomas sospechosos.

En República Dominicana, los casos de cáncer aumentaron un 10 por ciento en el 2025, el cáncer de próstata y mama son los más frecuentes, lo que subraya la urgencia de fortalecer las políticas públicas y el acceso a servicios oncológicos. Aquí el cáncer de mama es uno de los más frecuentes, con un 12 por ciento de posibilidades de padecerlo a lo largo de la vida; mientras en incidencia le siguen próstata y colorrectal.

A nivel global, se proyecta que en el año 2025 habrá 35 millones con cáncer, unos 10 millones de fallecimientos anuales.

