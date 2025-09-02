EU atacó barco procedente de Venezuela; dice llevaba drogas
Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre esta operación militar en el Caribe confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio.
«Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», dijo el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y «estas provienen de Venezuela» .
Rubio confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un «ataque letal» contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques.
Mejor digan , USA pulverizó una embarcación Venezolana. Que maldito abuso, una piedra y un huevo, peleándose .
……………………………………….Eso es para con mas rason meterle mano a maduro.
Y SUPERMAN CON SU VISTA DE RAYOS X VIO TODA LA DROGA QUE SALIA DE VENEZUELA Y AHORA LOS TECATOS ESTAN LLORANDO. CUENTEN OTRA DE RIN TIN TIN. O LO MEJOR LOS IDIOTAS INFANTILES LE CREEN ESE CUENTO PARA MOLLERAS HUNDIDAS.
Claro que es un invento, pues por mas estupido que parezcan, con esa amenaza ahi a nadie se le va a ocurrir enviar un barco en esa condiciones, si fuese verdad. O eso es igual que las armas de destruccion masiva de Iraq. Y RUsia y China no dicen ni esta boca es mia! Al parecer la itercambiaron por Ucrania.
A ver lo qué va a decir y hacer Maduro y su bolsa de muertos dé hambre con su campaña en linea dé «yo me alisto». Pueden tomar la «paz» dé cuál predican y metensela por él ****. Qué sé desplome la guerra. Qué sé mueran todos ustedes cerdos comunistas asquerosos. Sí los Comunistas del Patio intentan traer su apoyo a las restrarerias Comunistas dé Maduro con esto, por mi mama le voy a dar para abjao a algunos. Vamos a ver sí él gas pela m m g.
COMENZO MADURO A PADECER, AL MENOS POR LA FALTA DE ESOS MILLONES ,EN DOLARES ,PARA SALIR CORRIENDO YA QUE TODO SU EFECTIVO ESTA INCAUTADO ,,…!!!
Aparentemente procedente de Venezuela,no hay objetividad en esa información, todo luce ser un invento más del pentágono.asi no.
Venia a escribir exactamente lo mismo, tenemos el mismo concepto. Talvez un barco de un gringo yendo a buscar la droga que ya no puede ir a buscar a Tijuana.
Recordemos que los barcos y aviones Venezolano no pueden ir a muchos lugares porque Maduro ha tenido problemas y roto relaciones con varios paises, recuerden que Venezuela esta bajo un embargo.
Entonces tu cree que trump va mover ese operativo costocisimo sin resultado esos barco no se ban de hay sin maduro, eso fue un aviso le quedan horas a ese cerdo.