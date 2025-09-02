EU atacó barco procedente de Venezuela; dice llevaba drogas

El presidente de EE.UU., Donald Trump, habla durante un acto, este 2 de septiembre en la Casa Blanca.

Washington (EFE).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este martes que su país disparó a un barco cargado de drogas aparentemente procedente de Venezuela, sin ofrecer más detalles sobre esta operación militar en el Caribe confirmada por el secretario de Estado, Marco Rubio.

«Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos», dijo el presidente a la prensa durante una alocución en el Despacho Oval, antes de añadir que han detectado mucha droga y «estas provienen de Venezuela» .

Rubio confirmó que las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un «ataque letal» contra un barco cargado con drogas procedente de Venezuela en el Caribe, donde la Marina estadounidense ha posicionado varios buques.

an/am