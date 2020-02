CONFENAGRO y su consciencia de clase: hacia un Bloque Legislativo Agropecuario

EL AUTOR es economista. Reside en Santo Domingo.

En su papel de defensa de los intereses sectoriales y nacionales, los gremios (sindicatos) deben asumir posiciones firmes y convincentes de cara a los procesos históricos en los que les toca desenvolverse.

Como agrupamiento humano no están exentos ni ajenos de la realidad social del país, y deben por tanto, estar pendientes e influir en los acontecimientos históricos, siempre intentando preservar y defender los intereses colectivos y sectoriales, que es su razón de ser.

La relación de la política con el Gremio debe estar basada fundamentalmente en la pluralidad de su composición y en la claridad de objetivos, en base al compromiso con sus intereses. También, la relación política del Gremio debe estar basada en la independencia total de influencias partidarias y o externas, pero sobretodo, en la claridad de los intereses que defienden.

Hay que evitar a toda costa que la política partidaria influya los gremios, porque cuando ésta penetra, no sólo genera controversias y divisiones, sino también aleja a la organización de sus reales y verdaderos fines. Los grupos partidarios influyen en los gremios para defender no los intereses sectoriales o nacionales, sino los intereses partidarios, que no siempre están acorde con los intereses sectoriales.

Por esta última razón siempre he estado opuesto a que los gremios o agrupaciones sean controladas y/o dirigidas por organizaciones políticas, porque esto hace prevalecer el interés partidario por sobre el interés sectorial.

El esfuerzo por “despartidarizar” (no despolitizar) los gremios es una tarea titánica pero lograble, se pueden desarrollar amplias acciones para lograrlo y las hemos desarrollado, pero sobretodo es básico construir una férrea consciencia de clase, que no es otra cosa que una comprensión absoluta de los intereses que nos unifican o nos son comunes y la necesidad de defenderlos.

La consciencia de clase es la capacidad de comprender la lucha permanente de intereses, a veces antagónicos, que se producen en la sociedad y poder actuar en consecuencia, apegado a la defensa de sus propios intereses y no de los contrarios.

Eso debe llevar a los gremios a fortalecerse y a trabajar en la educación de sus asociados para evitar la común alienación que se produce cuando se pierde esta condición y comprensión.

Por eso es muy común la incomprensión del rol del Gremio y su relación con la Política. Para ello hay que entender primero la Política, tan incomprendida a pesar de su relación histórica tan larga con la vida humana.

Es muy común confundir la política con los partidos, porque no se entiende que la política es la ciencia del poder, o en otras palabras, la ciencia que estudia el ejercicio y la toma de decisiones.

La política no son las elecciones ni los partidos, estos son sólo una expresión vulgar de la misma. La política ocurre todos los días, y todos participamos de ella, aun sea indirectamente cuando tomamos decisiones tan simples como comprar, vestir, o trabajar o cuando opinamos de algún tema.

La vida humana se trata de decisiones, algunas personales, otras colectivas, y de la toma de decisiones, especialmente las colectivas (la política) depende el desenvolvimiento humano. De este desenvolvimiento depende también el destino de los intereses sectoriales, nacionales o particulares.

En otras palabras, hay que actuar siempre en la política, especialmente cuando se tata de agrupaciones gremiales; sin embargo, para actuar en política, hay que saber diferenciar claramente la Política Partidaria de la Política Pública o real política. No hay forma de abstenerse de participar en la vida de social de alguna de las dos.

Por esta razón tan sencilla, los Gremios si deben influir en la Política, primero en la política pública a través de una amplia red de relaciones con los actores y entes influyentes en la toma de decisiones y con influencia mediática, con propuestas y líneas de acción y movilización si es necesario, como también influenciar en las coyunturas políticas electorales, impulsando la penetración de actores leales y comprometidos que sean capaces de defender sus intereses.

De esta consciencia de clase, de entender que la condición de productores nacionales es el verdadero interés que nos mueve, deriva la posición política del gremio:

En Primer lugar, debe preservarse la pluralidad del gremio respecto a todos los partidos, la independencia de éstos, pero si la relación directa y hasta de apoyo con aquellos candidatos que sean miembros del gremio o se hayan comprometido con respaldar los intereses del sector, independientemente de los partidos que lo postulen.

Más allá de los partidos políticos en que se componen la sociedad dominicana, están los intereses sectoriales, y en el caso nuestro la defensa de la producción nacional, lo cual es innegociable.

En ese sentido, desde hace mucho tiempo estamos desarrollando relaciones en todos los partidos y con todos los estamentos de poder público nacional, con el objetivo de posicionar el tema agropecuario y la defensa de sus intereses, pero sobre todo para valorizar al hombre y la mujer del campo.

El objetivo de CONEFNAGRO, expresado en su Estrategia Nacional de Desarrollo Agropecuario 2030, es devolver al sector agropecuario el sitial de relevancia que le pertenece, dejando atrás décadas de pobreza, abandono y olvido. Posicionar y recuperar un sector, no es una tarea de un año ni una labor particular, sino un esfuerzo histórico, que nuestra institución está llevando a cabo cabalmente

Defender los intereses y posiciones, las posiciones del sector agropecuario, es por tanto una labor esencial en todos los escenarios posibles, incluyendo el escenario electoral. Por eso desde hace años estamos desarrollando una relación con importantes aliados, que hoy son miembros de nuestra institución y que son nuestros mejores [portavoces, no solo de CONEFNAGRO, sino del sector agropecuario.

Esa alianza que comenzó hace casi una década con los Diputados Pelegrin Castillo, José Jaquez, Guadalupe Valdez, Ito Bisonó y muchos otros, sigue cultivándose en la actualidad.

Por esto, ante estas elecciones generales y locales, los productores deben seguir construyendo su conscincia de clase, poniendo en primer lugar sus intereses sectoriales (su modo de vida y sustento) y después sus intereses particulares o partidarios. Los productores debemos entender que nuestro más importante partido es nuestra producción, porque de ella vivimos y con ella contribuimos decididamente al desarrollo nacional.

Es por esta razón, que es inteligente por parte de los productores identificar aquellos candidatos, sin importar partido, que expresen y defiendan los intereses de la agropecuaria nacional.

Institucionalmente en nuestro caso, ya hemos identificado algunos legisladores y alcaldes que en su condición de miembros de CONFENAGRO y productores, serán apoyados decididamente los productores nacionales, sin importar el partido que los postulen.

En ese sentido, aunque hay más, estamos construyendo un Bloque de la Dignidad Agropecua en el que se destacarán figuras como Heinz Vieluf, productor ovinocaprino de Monte Cristi, Antonio Taveras, industrial comprometido con el país, José Piña, Irma Rondón, Ganadera de Hato Mayor, Ganadero y Habichuelero de San Juan, Altagracia Herrera, productora de Cacao de Monte Plata, David Polanco, avicultor de Licey al Medio, Merry Sánchez, Dirigente Caficultora del Sur, Ginette Bournigal, gran aliada de los ganaderos de Puerto Plata, Juan Compres, productor de Limón de San Francisco de Macoris, Hamlet Melo, aliado de los productores de Higuey y Junior Peralta, Aliado de los productores de Nagua, entre muchos otros que después iremos mencionando.

Estos candidatos y otros que estamos recabando en la actualidad, su membresía en CONFENAGRO y su constante interés y defensa de la producción nacional, les hace merecedores de una atención especial por parte de CONFENAGRO, y sobre todo de los cientos de miles de productores agropecuarios, que debemos ver más allá de los colores partidarios, el verde de la hoja del plátano, el blanco de la leche, el morado de la berenjena, el amarillo de la naranja y el azul del agua del mar.

JPM

