Confederación Beisbol apuntala éxito Serie del Caribe Venezuela

POR ALEXANDER MENDOZA

CARACAS.- La Serie del Caribe Gran Caracas 2023 será histórica, por la participación de ocho equipos, y Juan Francisco Puello Herrera, Comisionado de la Confederación de Beisbol Profesional del Caribe (CBPC), se mostró entusiasmado con los progresos que ha alcanzado el Comité Organizador (CO), para brindar un espectáculo a la altura de las circunstancias.

“Tiene una gran significación, porque estamos celebrando a edición 65 de la Serie del Caribe. De manera que quisimos hacer algo grande, como grande es Caracas. De hecho, se pensó en dos nuevos invitados, aunque para mí Cuba no es un invitado, en el buen sentido de la palabra, porque participó por primera vez en Margarita 2014”, destacó Puello Herrera. “Recibimos a Curazao en una ciudad muy bella, que conozco desde 1966, cuando hice mi primer viaje. Realmente amo a Caracas”.

El Comisionado de la CBPC, formó parte del presidio que ofreció una rueda prensa a medios nacionales e internacionales, junto con Giuseppe Palmisano, presidente de la LVBP y del CO, y Humberto Oropeza, presidente de Cardenales de Lara y Director General del CO. También estuvieron presentes Antonio José Herrera, presidente de Tiburones de La Guaira y miembro del CO, Juan Reynado Pérez, presidente de la Federación de Beisbol de Cuba, Carlos Manrique (Liga Arco), Vitelio Mejías Ortiz (LIDOM), David Salayandia (PROBEIS) y Jedrek Magdalena, presidente de la Federación de Beisbol de Curazao.

“Vamos a tener una magnifica Serie del Caribe, sobre todo con esos dos escenarios, uno en La Rinconada y el otro en La Guaira”, agregó Puello Herrera. “Trabajamos para una serie magnífica, gracias a la seguridad que nos ofrece Venezuela, algo muy importante. Será de proporciones excelentes. No tengo la menor duda”.

Palmisano destacó que, en principio estaba previsto incluir al Estadio Universitario, pero fue un plan que varió en meses recientes.

“En principio teníamos como sedes al Universitario y al Estadio Jorge Luis García Carneiro de Macuto. Comenzamos a trabajar en el parque de la UCV y seguimos haciéndolo, pero entonces apareció la extraordinaria sorpresa de La Rinconada, un escenario que estará listo y será la gran vedette de la Serie del Caribe”, explicó Palmisano. “Es una gran obra que se está terminando. Aunque no hemos parado de hacerle mejoras al Universitario porque allí se juega beisbol y es Patrimonio de la Humanidad. En ese sentido, debo agradecer a las autoridades que nos ha dado el apoyo en cuanto a las infraestructuras para la competición”.

El terreno de Los Chaguaramos fungirá como parque de prácticas para los equipos que lo soliciten.

En paralelo se están realizando visitas para seleccionar los hoteles capitalinos que albergarán a las delegaciones visitantes y de esa manera ofrecerle la mejor atención y comodidades, informó Oropeza.

“El calendario de la competición ya fue aprobado”, abundó el directivo larense. “La Serie de Caribe se inaugurará el 2 de febrero y se extenderá hasta el 9 de ese mes. Los detalles serán revelados en las próximas horas por la CBPC”.

CURAZAO APUNTA ALTO

Por primera en más de seis décadas un equipo de Curazao participará en la Serie del Caribe y Jedrek Magdalena, jerarca de ese deporte en el país ubicado en la Islas de Sotavento, espera no solo competir, sino estrenarse ganando el torneo.

“De los seis peloteros que tenemos en las Grandes Ligas, dos han confirmado su presencia. Se trata de hay dos Jonathan Schoop, de los Tigres de Detroit, y Jurickson Profar, de los Padres de San Diego. Todavía estamos conversando con el resto, para tratar de armar el mejor equipo posible”, puntualizó el ejecutivo curazoleño.

