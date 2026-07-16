CONEP presenta observaciones a la reforma del Código Penal

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Santo Domingo, 16 jul.- El Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) informó este jueves de que presentó a la Cámara de Diputados un conjunto de observaciones al nuevo Código Penal y pidió ampliar el plazo para su entrada en vigor.

En un comunicado, el Conep informó de que entregó una propuesta técnica con recomendaciones sobre diversos artículos de la Ley 74-25, elaborada tras consultar a asociaciones empresariales, empresas, juristas y especialistas.

Las observaciones abarcan aspectos como la responsabilidad penal de las personas jurídicas y del personal médico, la libertad de expresión y la tipificación de delitos vinculados con la inteligencia artificial, la ciberseguridad y las estafas piramidales.

La organización sostuvo que una prórroga en la entrada en vigencia de la norma permitiría revisar de forma exhaustiva las modificaciones y preparar su correcta aplicación, sin que ello implique reducir la responsabilidad de quienes cometan infracciones.

El Conep también expresó su disposición a continuar colaborando con la comisión legislativa que estudia la reforma, al considerar que el diálogo técnico contribuirá a fortalecer el nuevo Código Penal.

CAMARA DE DIPUTADOS CONOCERA ESTE VIERNES LA PIEZA

Precisamente este jueves, el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, informó que el conocimiento del informe sobre la reforma del Código Penal fue aplazado para el viernes con el fin de continuar evaluando las propuestas de modificación presentadas por distintos sectores.

Pacheco explicó que la decisión fue adoptada tras un proceso de consultas y consenso entre las fuerzas políticas y permitirá seguir revisando las sugerencias antes de someter el proyecto al pleno de la Cámara de Diputados.

El legislador indicó que una subcomisión encabezada por el senador Pedro Catrain trabaja junto al personal técnico del Senado y de la Cámara de Diputados en la revisión del texto, mientras la comisión bicameral ha avanzado en el análisis de los aspectos centrales de la iniciativa.

El presidente de la Cámara afirmó que, aunque el debate del Código Penal fue pospuesto, el Congreso Nacional continúa con el conocimiento de otras iniciativas legislativas y reiteró su intención de que la discusión de la reforma se desarrolle con el mayor consenso posible.

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