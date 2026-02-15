Concejo Santiago declara Hijo Adoptivo a Hostos Rizik Lugo

La declaratoria fue aprobada durante la sesión ordinaria del 30 de octubre de 2025, mediante la Resolución No. 3478-25, contenida en el acta 22-25, tras acoger el informe presentado por la Comisión Permanente de Educación y Cultura, presidida por el regidor Frank Medina e integrada por Moisés Moronta, Odalys Tejada, Engels De Jesús, Franklin Veras, Disneiry Betances y Venecia Morales.

Al entregar la distinción, el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, afirmó que el reconocimiento constituye un acto de justicia institucional hacia un profesional que ha puesto su visión estratégica y capacidad gerencial al servicio del desarrollo nacional, especialmente en áreas clave como la infraestructura vial, la conectividad y la movilidad, pilares fundamentales para el crecimiento económico y social del país.

“Hoy Santiago reconoce a un profesional que ha demostrado que la gestión pública puede hacerse con visión, eficiencia y compromiso. Hostos Rizik Lugo ha contribuido de manera significativa a la modernización de nuestra infraestructura vial, y por eso esta ciudad le abre sus brazos y lo recibe como Hijo Adoptivo”, expresó el alcalde Rodríguez.

Por su parte, el presidente del Concejo de Regidores, Cholo D’ Óleo, valoró la gestión del homenajeado al frente de RD Vial, destacando su compromiso con la iluminación, señalización y seguridad vial en avenidas y autopistas, acciones que han impactado positivamente en la reducción de los accidentes de tránsito en el municipio.

Al agradecer la distinción, Hostos Rizik Lugo expresó su gratitud al Ayuntamiento y al Concejo de Regidores, asegurando que asumir el título de Hijo Adoptivo de Santiago representa un compromiso real de trabajo para impulsar oportunidades, proyectos estratégicos y desarrollo sostenible en la ciudad y la región.

“Este reconocimiento no se quedará solo en un honor simbólico. Asumo el compromiso de ser un verdadero hijo adoptivo de Santiago y de trabajar para seguir fortaleciendo esta ciudad tan importante para la República Dominicana”, manifestó.

En el acto participaron la vicealcaldesa Mariana Moreno, el secretario general Arismendi Dájer, el secretario municipal Luis José Cruz, quien tuvo a su cargo la lectura del reconocimiento, así como una comisión de regidores.

Trayectoria y aportes de Hostos Rizik Lugo

Hostos Rizik Lugo fue designado en febrero de 2025 como director general del Fideicomiso RD Vial, mediante el Decreto No. 48-25, desde donde ha impulsado iniciativas orientadas a la modernización, movilidad y sostenibilidad de la infraestructura vial en la República Dominicana.

Es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana (UNIBE), posee una maestría en Finanzas y Gestión Bancaria por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), y una maestría en Gobernanza Estratégica y Comunicación Política por The George Washington University. Además, cuenta con formación especializada en Innovación Estratégica y Desarrollo Internacional por la Universidad de Oxford.

Previo a asumir la dirección de RD Vial, se desempeñó como director titular del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para la República Dominicana, desde donde promovió proyectos de alto impacto en infraestructura y desarrollo regional.

of-am