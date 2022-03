Conape designa como «María Cristina Camilo» su salón eventos

SANTO DOMINGO. El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) ha designado su salón de eventos en honor a la centenaria actriz y locutora María Cristina Camila, atendiendo sus méritos personales y contribución a favor de esta población.

La disposición resalta que Camilo, de 103 años de edad y representante de los envejecientes en el Conape, ha mantenido por largos años un reconocido activismo a favor de los adultos mayores, haciéndolo “con sabiduría, honestidad, gallardía, entereza, responsabilidad y un amor infinito que solo ella sabe dar”, según una nota.

Al agradecer la distinción, Camilo dijo que constituía un reconocimiento al trabajo que realiza para solidarizarse con personas de sesenta años o más, como ella.

“La verdad, uno no sabe nunca la sorpresa que Dios le tiene reservada. De todo corazón les agradezco ese gesto de amor que ustedes me han dado. Eso me alienta a resistir los pocos días que me quedan de vida y ofrecerlo al Señor como muestra del amor que él me ha dado y que ustedes me demuestran”, expresó.

La iniciativa de la designación fue sometida al Conape por su director ejecutivo, José García Ramírez, quien agradeció a los demás miembros su aprobación, ante los sobrados méritos de Camilo para que esa área «emblemática» de la institución lleve su nombre.

cfl-am