Con mil 200 atletas inician los Juegos Deportivos San Vicente

El ex campeón mundial de boxeo Elio Enai Rojas acompañado de los deportistas Bernardo Pie y José Eugenio Vásquez entran con el fuego de los juegos San Vicente.

SAN FRANCISCO DE MACORIS.- Con una impresionante y emotiva ceremonia fueron iniciados los trigésimos juegos deportivos San Vicente con la participación de más de mil 200 atletas de unas 18 disciplinas deportivas.

El concurrido acto protocolar arrancó con el desfile de las zonas Jackeline Estévez, Pedro Emilio Reyes , Sixto Paulino y Manuel López al compás de la emblemática banda municipal de música luego fue entonado el himno nacional y bendición de los juegos por la licenciada Emma Miriam de la Cruz directora de la escuela especial LARPE.

Las palabras de bienvenidas fue realizada por el ingeniero Martin Pantaleón presidente del comité organizador de los festejos de esta ciudad quien resaltó el gran entusiasmo reinante en la apertura y felicitó al comité organizador por tan magno evento deportivo.

La señorita Ivania Ortega Martínez fue coronada como nueva reina de los juegos por la reina saliente Naomi de la Cruz y la actual reina Santa Ana Yarileidy Reyes.

Luego se realizó un gran tributo a los deportistas fallecidos a destiempo Luis Daniel Rodríguez, Alex Matías, Gustavo Rodríguez, Willy Reyes Santos , Wilfredy Cortorreal, Jansel Santos, Juan Euclides Martínez y el doctor Reynaldo Almánzar.

También fue reconocida la destacada artista y deportista Yomaira de León por el prestigioso empresario Dilcio Gabin por sus valiosos aportes al arte y el deporte francomacorisano.

El empresario y deportista Jackson de Jesús recibió una distinción por su loable labor en favor del deporte de la ciudad del Jaya por el padre del baloncesto femenino del Cibao el profesor Pedro Emilio Reyes asesor del comité organizador de los juegos San Vicente.

El juramento deportivo estuvo a cargo de la destacada atleta del seleccionado nacional de baloncesto U16 femenino Dayne Bastardo.

El director del INEFI Alberto Rodríguez Mella fue reconocido por el alcalde municipal Alex Díaz Paulino y el director del INDRI Olmedo Caba Romano.

Luego se realizó una vistosa actividad artística y cultural encabezada por presentaciones de Saray Ortega con un monólogo sobre el cacao, el grupo de baile folklórico de la Universidad Católica Nordestana y el grupo carnavalesco los Faraones que fueron del gusto de los miles de personas que abarrotaron a toda capacidad la cancha Pedro Emilio Reyes.

