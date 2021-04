Con 15 juegos y estadios con fanáticos inician este jueves las Grandes Ligas

Del Comerica Park en Detroit al Coliseo de Oakland, el béisbol de las Grandes Ligas hará rodar la alfombra para una calurosa bienvenida este jueves.

Los fanáticos serán los principales protagonistas de la jornada inaugural de la temporada.

Cuando Gerrit Cole haga el primer lanzamiento de la temporada – si el clima lo permite – casi 11.000 personas estarán en los gradas del Yankee Stadium. Repartidos en butacas asignadas con distanciamiento social y con mascarillas, dentro de un estadio que continuará siendo sitio de una masiva campaña de vacunación.

Lejos de lo normal. Pero después de un año en el que no se permitió la presencia de aficionados en ningún juego de la temporada regular debido a los protocolos por el COVID-19, el tradicional «Take Me Out to the Ball Game» no tendrá un eco extraño en estadios vacíos durante la pausa del séptimo inning.

«Así es como debe ser», dijo Bumgarner, listo para abrir por los Diamondbacks de Arizona frente a Fernando Tatis Jr., Manny Machado y los Padres de San Diego.

«Es nuestro trabajo. Este es un negocio que sirve para entretener. Nos toca salir a jugar y competir. La gente tienen un equipo al cual alientan y ellos gozan viéndonos jugar», resumió el zurdo.

La cantidad de público en los estadios variará.

En el Fenway Park, donde los Medias Rojas de Boston recibirán a Baltimore, el máximo de capacidad será de 12%. En el Globe Life Field en Texas, donde los Rangers se estrenarán el lunes, se ha permitido todo el aforo.

Los Rangers no pudieron recibir a fanáticos en su palacio de 1.200 millones de dólares que inauguraron el año pasado durante una temporada abreviada a 60 juegos por la pandemia. Pero 11.000 espectadores pudieron ingresar al estadio en Arlington cuando los Dodgers de Los Ángeles vencieron a Tampa Bay en la primera Serie Mundial en territorio neutral.

Equipos que salen como los más fuertes en 2021

Los Dodgers de Los Ángeles salen como favoritos para repetir, gracias a un cuerpo monticular envidiable. Clayton Kershaw, Walker Buehler, Trevor Bauer, Julio Urías y Dustin May. Es un equipo con profundidad, más de lo que cualquiera piensa. Los Padres de San Diego, Yankees y Mets de Nueva York y los Nacionales de Washington cuentan con rotaciones de lujo para competir en la venidera contienda de las Mayores que se inicia desde esta tarde con 15 partidos, la mayoría diurnos.